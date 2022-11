Ronaldo a-t-il le seum que Benzema ait remporté le Ballon d'Or ?

Connus pour être de proches amis sur le terrain et en dehors, Benzema et Ronaldo ont passé ensemble 9 saisons au Real Madrid et remporté pas moins de 4 ligues des Champions.

Quand Ronaldo a quitté l’équipe, Benzema a enfin pu briller et montrer son talent avec le ballon rond. Il confie marquer plus de but depuis le départ de Ronaldo : « J’étais comme un assistant mais il m’a aidé sur le terrain comme dans la vie. » Karim Benzema constate que depuis le 26 mai 2018, date de départ de CR7 de l’équipe de Madrid, il a su faire évoluer son jeu et ses ambitions. C’est donc en travaillant d’arrachepied que le joueur français a reçu ce 17 octobre le ballon d’or. Lionel Messi parle du Français en qualifiant son année d’exceptionnelle.

"Non, je ne l'ai pas encore eu. Tranquille"

Mais à la surprise générale, le joueur portugais Ronaldo n’a pas assisté à la cérémonie alors que tout le monde s’attendait à le voir. Alors, quelle ne fut pas la surprise du public en apprenant de la bouche de Benzema, que Ronaldo ne l’a pas félicité, même pas un petit message. Sur le plateau de Téléfoot, les journalistes ont demandé à KB9 s'il avait reçu quelque chose de la part de CR7. Sa réponse : "Non, je ne l'ai pas encore eu. Tranquille"

Une question reste alors, Pourquoi Ronaldo n’a pas félicité son ami. Est-il blessé d’entendre que son ami se débrouille mieux sans lui et surtout a-t-il le seum ? La carrière de Ronaldo est-elle en fin de course ? C’est effectivement la première fois en 15ans que Cristiano Ronaldo n’est pas dans le classement des candidats au ballon d’Or. Il était cette année 20eme du classement 2022.