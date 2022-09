Rose Festival : la vie de rêve continue pour Bigflo & Oli

Après près de 2 ans loin des réseaux, Bigflo & Oli ont encore une fois prouvé qu'absence ne signifie pas forcément procrastination. En juin, ils dévoilaient un 4ème album très bien accueilli avec en featuring Vald, Francis Cabrel ou encore la star américaine Russ. Mais leur année 2022 ne s'arrête pas là... Ce 2 et 3 septembre a eu lieu la première édition du Rose Festival, l'événement musical organisé par leurs soins chez eux, à Toulouse. Retour sur cette consécration.

Une tracklist de fou

C'est une des conditions principales pour organiser un bon festival. Et pour le coup, celle-ci a vite mis tout le monde d'accord. Annoncés fin 2021, les premiers noms n'auront pas mis longtemps à sortir : Damso , Ziak , IAM , Polo & Pan, ou encore Chilla , et à attiser l'engouement autour du festival. Pour continuer sur cette lancée, de nouveaux artistes se joindront à la tracklist quelques mois plus tard : Laylow , Luidji, FKJ... Et si ces noms parlent aux futurs festivaliers, c'est que le duo a construit ce festival comme celui dont ils ont toujours rêvé, avec des artistes qu'ils apprécient beaucoup.

Des festivaliers au rendez-vous

Comme prévu, la tracklist a plu, au point de surprendre les organisateurs sur les ventes. France Bleu rapporte que fin août entre 500 et 800 étaient vendues chaque jour. Le duo expliquera que toutes les attentes étaient dépassées :

"On s’attendait à 15.000 festivaliers par soir et on est actuellement à 20.000. Si les ventes continuent de s’emballer comme ça, on peut faire complet et atteindre les 50.000 spectateurs sur les deux jours."

Et ils avaient vu juste, le festival sera complet et accueillera 50 000 festivaliers en deux jours !

Toulouse sur la carte

Nul besoin d'expliquer que ce festival a spécialement été conçu pour représenter Toulouse. Que ce soit le nom, la direction artistique ou même le décor sur place reprenant la fameuse place Saint-Pierre, tout a été pensé pour rappeler la ville rose. D'ailleurs, un des objectifs de cet événement était de faire monter sur scène des artistes venant des alentours et c'est chose réussie avec Zinée, le duo Mouss & Hakim ou encore Laylow.

Ce festival constitue un pas de plus pour Bigflo & Oli dans leur désir de mettre Toulouse sur la carte. Un effort de plus à souligner avant que les deux frères s'en aillent en tournée dans toute la francophonie en attendant une deuxième édition déjà annoncée.