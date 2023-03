Sadandsolo, portrait d’un acharné de l’électronique

Parachuté sur la scène rap francophone via des morceaux à l’identité aussi originale que marquée, il est devenu, en une petite poignée d’années seulement, l’un des espoirs les plus certains du rap français. Aussi polyvalent que talentueux, Sadandsolo n’est pas que rappeur : producteur, DJ et créateur vidéo, le Bruxellois explore sans relâche l’électronique et tous ses aspects dans une musique innovante, jusqu’à en faire l’une des thématiques principales de ses textes. Focus sur un artiste envoûtant à la voix aussi robotique qu’emblématique.

Le rap et la voix

Locks plaquées sur la tête, chemise légère et paire de sneakers à la semelle quasi-compensée : nous sommes en septembre 2020 lorsqu’une petite bombe est lâchée sur la scène rap francophone. Dans un clip tourné au coeur des rues de la capitale avec quelques potes et une simple caméra, Sadandsolo, aussi appliqué que décontracté, fait preuve d’une véritable démonstration de force en un peu moins de 3 minutes de morceau. Ça, c’est certes grâce à une production rebondie, à des couplets entraînants et à un track globalement efficace, mais aussi et surtout grâce à son atout principal : sa voix. Qu’elle se faufile entre les aigus et les graves avec une aisance folle, le rappeur bruxellois n’a aucun mal à moduler le son de ses chordes vocales pour en faire un instrument à part entière, qui signe dès le début de sa carrière une patte inimitable. Sa voix, c’est le coeur de sa musique, et Sadandsolo l’assume dès ses premiers morceaux.

Car en septembre 2020, le rappeur n’est encore qu’à l’aube de sa carrière. S’il a déjà une bonne quinzaine de singles distillés au compte-goutte depuis 2019, l’artiste, loin d’être improductif, dévoile avec ce nouveau single 4x4 son premier EP : « Go let’s Go ». Dans cet opus, la musique de Sadandsolo condense à merveille les influences qu’il a absorbées tout au long de sa jeunesse : de Playboi Carti à Lil Wayne en passant par bon nombre de virtuoses de la 808, le rappeur a su digérer ses inspirations dans un rap français qui ne demande qu’à connaître un vent de fraîcheur. Alors progressivement, le bruxellois va condenser autour de ses propositions innovantes un public de plus en plus large, conquis par une musique encore très peu explorée dans le rap francophone. La machine est lancée.

En enchaînant progressivement les sorties, Sad continue de conquérir peu à peu les auditeurs et auditrices du rap français jusqu’à une dévoiler collaboration de haut vol : sur le titre « Nova », le rappeur s’allie avec un des espoirs à l’époque en pleine éclosion du rap français, un certain La Fève. Le morceau est un vrai succès d’estime, et profite d’une large exposition, entre relais massifs sur les réseaux et programmation sur les ondes de la Radio Nova. Alors comme pour emboîter le pas, le bruxellois continue sur cette lancée hautement productive et dévoile l’année suivante son deuxième Ep, en collaboration avec le beatmaker de renom Skuna. Et le rappeur en profite pour se dévoiler un peu plus : au fil des 6 titres, Sadandsolo pose sa voix sur des productions trap mais aussi sur des percussions aux influences pop / club prégnantes, ainsi que sur des rythmiques afro-caribéennes comme sur le très bon « Bolingo ». Une ouverture qui caractérise plutôt bien l’éclosion artistique d’un artiste en quête perpétuelle de renouveau. Alors presque logiquement, 2023 se mue en l’année de sa renaissance artistique : toujours accompagné d’une direction artistique millimétrée, c’est avec le Label de Jäde et Nelick Entreprise, entre autre, que Sadandsolo avance et présente début février dernier son très bon « Subsahara ». Entre productions organiques, chaudes mélodies et percussions plus qu’entraînantes, le rappeur réussit à donner à sa musique une nouvelle forme, tout en gardant sa marque de fabrique si unique : cette voix, qui ne cesse de résonner au travers des playlist de ce début d’année.

Enfant de l’électronique

Pourtant, résumer la carrière de Sadandsolo au rap et au chant serait largement réducteur : s’il a maintenu depuis 2019 un rythme de sorties très élevé, le stakhanoviste est loin de se restreindre à ce simple aspect de la création musicale. Et oui : bien avant les scènes et les séances studio, il a fait ses armes dans la danse, entre les planches du conservatoire et les battles de hip-hop. Alors, pour travailler ses propres chorégraphies, l’artiste s’est lié d’amitié pour un logiciel qui a à jamais bouleversé sa carrière artistique : Fl Studio. Sur l’un des logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) parmi les plus célèbres au monde, Sadandsolo pianote peu à peu des mélodies et place des percussions avec un but simple en tête : lui fournir des instrumentales assez rebondies et entraînantes pour lui permettre de mettre en scène ses propres danses et représentation. Mais évidemment, cette découverte de la production ne se limite pas à un seul objectif : de fil en aiguille, le bruxellois se prend de passion pour la composition, travaille de plus en plus ses instrumentales et finit par passer le cap ultime : poser sa voix sur des instrumentales. Sadandsolo est né.

Alors le désormais rappeur/compositeur, fort d’un bagage musical légué par son père et d’une fougue qui le caractérise à merveille, explore au fil de ses sorties tout un tas de sonorités différentes. Mais dans ses textes, une légère obsession se dessine : au fil de ses morceaux, Sadandsolo distille à quasiment chaque track des références informatiques en tout genre. Namedropping d’écrans derniers cri, récital de capacité de stockages et références numériques diverses et variées : ce lexique fournit semble faire désormais partie intégrante de son vocabulaire, et construit au fil des sorties une identité artistique de plus en plus marquée. En parallèle, Sadandsolo fait un travail impressionnant sur sa voix : complètement modulable par un habile équilibre entre distorsion des cordes vocales et correction sous autotune, il s’amuse à faire de son organe vocal un instrument à part entière, destinée à conter des histoires sur fond de numérique, le tout en faisant bouger les têtes.

Mais il ne s’arrête évidemment pas là : avec son compère de toujours Carl, Sadandsolo arpente aussi les scènes et les clubs en tant que Dj. Comme pour se donner une autre bonne raison de baigner encore et toujours dans la musique, Sadandsolo fait là encore preuve d’un éclectisme impressionnant : de la sample drill d’Ice Spice aux artistes Amapiano en passant par les dernières sorties de la new wave francophone, le DJ explore sans relâche des univers musicaux complètement opposés que lui seul arrive à relier au coeur de sets aussi bouillants qu’entraînants. Rien que ça.

Alors entre voix robotisée et volontairement distordue, textes aux références geekesques, production sur logiciels et sessions de deejaying sur des platines numériques, tous les aspects créatifs de Sadnandsolo semblent régis par un même dénominateur : l’électronique. Comme s’il était tout droit sorti des entrailles d’un processeur dernier cri, Sadandsolo possède un rapport si particulier à la musique qu’il semble finalement inhérent à la technologie et aux outils qui ont façonnent son art. Comme il le dit lui même dans son single S.A.S : « Si j’suis ici, c’est grâce à la tech », et c’est sûrement la phrase qui résume le mieux son identité musicale. Alors pour la suite, souhaitons que le prodige du numérique continue d’explorer les nombreuses facettes d’une musique aussi novatrice qu’innovante, sans jamais cesser d’user cette technologie qui lui va si bien.