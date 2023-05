Sadek se transforme en patron de fast-food américain le temps d'une vidéo magique

Juin est un mois qui rime souvent avec l'arrivée du soleil, le retour des soirées, mais aussi le retour des sons d'été bien rythmés et mélodiques. Sadek ou James Patrick Masterclass en a fait la promesse dans une vidéo sortie hier. "Ouvert tout l'été" est un double album avec une version "nuit" et une version "jour", soit 20 titres pour nous régaler avec des collaborations pour le moins... inattendues.

Un teaser façon USA

Pour son deuxième projet de l'année, Sadek a décidé de présenter son album à la manière d'un patron de fast-food américain, et c'est vraiment pas pour nous déplaire. L'humour de la vidéo est bien maîtrisé, la parodie se veut poussée aux clichés des publicités américaines des années 2010 et en a tiré tous les codes. Doublage en décalé sur sa voix, regards caméra toujours exagérés. Cette publicité est un coup de communication qui va à l'encontre de ce qui se fait actuellement dans le rap français, et ça marche ! Avec cette vidéo, une tracklist qui va en étonner plus d'un a été présentée sur un certain ticket de caisse.

Une tracklist un peu spéciale...

Ninho, Biga Ranx, Marella, Thahomey, Kai du M et Nordo sont les 6 featurings annoncés, et on peut directement remarquer que les artistes présents dans cette tracklist ramènent tous un style différent. Mélodie, reggae, rock, raï, drill ou DMV, il faut s'attendre à beaucoup de surprises de la part du rappeur parisien.

Le nouvel album de Sadek promet finalement de nous offrir un très bel été, de jour comme de nuit. La publicité pour l'album est un coup de communication réussi, ajoutant une touche d'humour et de dérision à l'image provocatrice que bénéficiait Sadek. Rendez-vous donc le 16 juin pour voir si Sadek a créé un album à l'image de sa vidéo d'annonce !