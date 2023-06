"Saison 00" : l'histoire d'un préquel en guise de thérapie pour Luidji

La temporalité

Depuis “Tristesse Business Saison 1”, Luidji a à cœur de créer une vraie temporalité dans la construction de ses projets. Ainsi, on peut placer “TBS1” (single de son premier projet) et “Boscolo Escadra” après “Saison 00” dans sa direction artistique et sa temporalité.

Plusieurs indices permettent de le confirmer, déjà avec la couverture du projet où on y voit Luidji Alexis de son nom complet, enfant, habillé en chemise avec une cravate rouge. Cette couverture fait donc écho à l'enfance de l'artiste.

Là où la couverture et le nom de ce projet laissent penser à l'enfance de Luidji, l'introduction, elle, le confirme.

cover du projet "saison 00" - Parents de l'artiste

L'écriture et les thèmes abordés

Ce dernier album explore des thèmes bien différents de ce qu'il a l'habitude d'aborder. Les deux premiers projets parlent beaucoup de relations amoureuses, de femmes en général et de succès. En les abordant, Luidji bénéficie d'une image de “sex symbol”. Ses chansons d'amour furent reprises partout. Et c'est là que Luidji a réussi son pari de ses premiers projets : son public s'est enfin identifié à lui. Tout le monde aime les chansons d'amour, les sonorités positives qui permettent de se motiver à avancer dans la vie. Même les chansons tristes parlent à tout le monde. Les thèmes comme la rupture, la solitude ou la dépression sont très parlants pour des personnes vivant les mêmes épisodes que décrits dans les textes du rappeur.

Concernant “Saison 00”, les thèmes sont similaires mais bien plus approfondis. Dans ses premiers projets, l'artiste originaire du Val-d'Oise parle de femmes, dans celui-ci Luidji parle de Luidji. On en apprend plus sur son parcours dans la vie pour en arriver à remplir les plus grosses salles de Paris. Il parle de ses doutes étant plus jeune, de sa foi, de la naissance de son ambition, mais surtout de sa passion. Ces deux thèmes reviennent plus qu'il n'en paraît sur l'ensemble de l'album :

“N'oublie jamais ta mission

Pour un peu d'amour, un peu d'attention

Surtout si tu ne vis pas encore du son, ou de ta passion

Donne-toi les moyens de tes ambitions” Reste en vie - Luidji

-------------------

“Maman voulait que je brille

Que je passe à la radio

Moi je prie pour ne pas vriller” Miskine - Luidji

-------------------

“N'essaie pas de tout maîtriser

N'essaie pas de tout maîtriser

Fais les choses du fond du cœur

Et ça va aller” Igné - Luidji

L'artiste prend du recul sur son enfance et donne des conseils au petit qui est sur la pochette de l'album. En s'adressant à lui enfant, il s'adresse à toute une génération d'adolescents perdus dans leur chemin de vie, recevant les conseils d'un artiste qui aurait bien aimé les entendre à leur âge.

Pour Luidji, c'est une sorte de thérapie, et on n'a pas sorti cette notion de nulle part.

À la fin de son deuxième projet, un des personnages mis en scène par Luidji lui recommande de faire une thérapie. Le projet se termine et plus de nouvelles de l'artiste jusqu'en mars 2023 où il annonce deux Zénith (sold out). À la fin de son deuxième spectacle, il diffuse un court métrage à la manière d'un film d'horreur où il se met en scène dans une salle d'attente d'un certain Dr. Kompramm, évidemment Thérapeute. On comprend alors qu'il a suivi les conseils donnés par ses proches avec cet album comme médicament au désordre dans sa tête.

Du côté de la musique

Les productions de l'album sont majoritairement signées Ryan Koffi, avec qui il travaille depuis ses premiers projets, passant d'instrumentales rap à un style se rapprochant bien de la variété française, de la soul ou du RnB. La place du rap se tait de plus en plus pour laisser place à des inspirations venues de pleins de cultures différentes. Les interludes sont enregistrés avec la chorale Sankofa Soul Unit qui renforcent encore plus cette idée avec des sonorités soul dans leur manière de chanter.

Sur l'album, on retrouve trois collaborations avec Tuerie, Astronne et Ryan Koffi. On ne peut pas dire que ce soient de grosses collaborations qui vont booster les streams du projet ou même devenir un argument pour vendre l'album, mais on peut voir une véritable volonté de faire simplement de la musique avec des gens qu'il apprécie et avec qui il peut aller plus loin qu'un simple featuring, mais réellement une collaboration.

Tuerie en est l'exemple le plus parlant, sur la deuxième piste de l'album, sur le morceau "Joueur 1", les deux artistes reviennent sur leurs années d'études supérieures, mais aussi sur leur rencontre.

*"Première année, L1, deuxième année, L1, troisième année, L1" - *Couplet de Luidji à propos de sa vie étudiante

-------------------

*"Toute ma vie premier, dernier de la classe

Ma mater doit garder la face, donc j'vais à la fac

Hmm-hmm, dégueulasse" - *couplet de Tuerie sur sa vie étudiante

-------------------

"Un des meilleurs gars qui rap dans la ville d'en face ( hmm-hmm )

Pour s'en sortir ici il faut de vraies maracas" - Passe/passe entre Tuerie et Luidji à propos de leur rencontre

-------------------

"Saison 00" est un album introspectif qui offre une vision plus profonde de la personne qu'est Luidji. En explorant des thèmes personnels tels que la foi, l'ambition et la passion, Luidji offre un message d'espoir à une génération qui cherche sa place dans le monde. L'artiste l'a même avoué en interview au micro de Deezer, mais il n'avait abordé que 15% de sa vie et n'avait pas exploré tous ce qu'il voulait montré. Les production musicales elles, ajoutent une touche de variété française, de soul et de RnB, et témoignent de la diversité culturelle de l'artiste. "Saison 00" mérite d'être écouté et apprécié comme une oeuvre d'art authentique et personnelle.

On espère une suite aussi belle que celle-ci et un storytelling toujours aussi poussé tout en gardant cette amour pour la musique.