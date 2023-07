Salutbrian : « mon compte répond à une problématique pour les étudiants »

Malgré son succès relativement récent, Brian crée du contenu depuis maintenant une dizaine d’années. « J’ai toujours aimé le processus de création de vidéos. Le fait de choisir un sujet, le rendre intéressant, créer une communauté autour… Au début je refaisais ce que je kiffais regarder à l’époque, donc quand j’étais au collège et au lycée c’était surtout des vidéos gaming et humour. »

C'est une fois rentré dans les études supérieures que son contenu s’est spécialisé. En effet, Brian fait partie de la première génération d’étudiants à expérimenter Parcoursup, et c’est après n’avoir trouvé aucune vidéo pour l’aider à mieux comprendre ce nouveau système que le jeune homme a décidé de parler aux étudiants. Au début, ses vidéos étaient explicatives et plutôt longues, par exemple il expliquait comment faire une lettre de motivation, comment s’organiser en cours…

Mais une fois ses études à la Sorbonne arrêtée, l’influenceur a changé de recette. Maintenant, Brian se concentre sur des formats plus courts, car selon le jeune homme, ce type de contenu est plus concret, et ses vidéos se rapprochent d’un format lifestyle étudiant. Par exemple, le jeune influenceur publie désormais des bons plans, comme des adresses où manger pour pas cher à Paris, des expos gratuites, des applications et sites gratuits à connaître.

« Ce que je préfère c’est passer du virtuel au réel »

Brian accorde beaucoup d’importance à impacter la vie des gens. Il explique : « j’ai fait beaucoup d’évènements, environ six entre septembre et mai, c’est surtout des soirées étudiantes où les jeunes se rencontrent et échangent. Je suis vraiment content de voir que les gens se déplacent en vrai, parce qu’il y a une différence entre regarder les vidéos et donner de sa personne en soutenant mes projets. Je suis content de voir que c’est possible aujourd’hui. »

L’influenceur avoue que l’un des meilleurs souvenirs de sa vie de créateur était lorsqu’il a pris conscience qu’il pouvait désormais vivre de sa passion : « c’était un peu comme un "enfin" ». Après toutes ces années de travail, Brian ne souhaite pas s’arrêter là, il prévoit de continuer à être présent sur les réseaux, et aimerait participer à encore plus d’évènements.