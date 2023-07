Samir Flynn : lauréat national du Buzz Booster 2023 !

Parmi les 1700 rappeurs et rappeuses qui avaient candidaté dans toute la France, il n’en restait que onze à se produire sur la scène de Paloma pour cette grande finale le samedi 24 juin. Onze sets représentatifs de la diversité des musiques rap, et témoignant d’un talent certain et du professionnalisme de ces artistes venus de toute la France : Cléon, Docmé, Gonzy, Good Bana, Muchos, Noham, Paulvitesse!, PHLP, Samir Flynn, Snej, Yeuze Low.

Face à une salle complète, c’est Samir Flynn qui fut nommé lauréat national Buzz Booster par un jury de 16 professionnel.le.s. Il remporte ainsi une aide à la production d’une valeur supérieure à 15 000 euros, une tournée de 11 dates, 10 jours au sein du studio Red Bull, un contrat de distribution et de la médiatisation.

Face aux carcans sociaux, la musique est une cure pour Samir Flynn. C’est là que le rappeur trouve sa liberté : autant marqué par Freeze Corleone & Népal que par Daniel Balavoine, sa versatilité ne porte pas moins la cohérence d’un propos imprégné d’introspection et de subversion. Samir Flynn parvient à s’affranchir des codes grâce à son esprit critique de notre société mais aussi par la maîtrise des instruments.

Son nouveau single

Qu'est-ce que le Buzz Booster ?

Le Buzz Booster est un dispositif national financé par le ministère de la Culture, l’ANCT & le CNM, qui détecte et accompagne chaque année depuis 14 ans des artistes rap de toute la France. Dans chaque région, le Buzz Booster est porté par des structures pilotes en charge de la coordination globale sur son territoire et de l’accompagnement de son ou sa lauréat.e régional.e.