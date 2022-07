Saviez-vous que Tom Hardy rappait avant de devenir acteur ?

Véritable playboy à la filmographie plus que culte avec notamment des rôles dans Batman : The Dark Knight Rises, Inception, Mad Max ou encore la série Peaky Blinders, Tom Hardy a aussi un passé de "rappeur".

C’est une facette de l’acteur qui est restée longtemps dans l’ombre, mais effectivement, Tom Hardy rappait avant le début des années 2000 sous le nom de Tommy n°1. Une passion qu’il a eue très tôt puisqu’il avoue avoir commencé à rapper dès ses 14-15 ans. Beaucoup était étonné de le voir freestyler avec aisance dans une vidéo où il porte son enfant Louis sans savoir que le rap a fait partie intégrante de sa vie.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tom Hardy, autrefois connu comme rappeur sous l’alias Tommy n°1

Mais c’est en 2018 que son passé refait surface, lorsque Dj Eddie Too Tall, un producteur et ami de Tom Hardy, décide de diffuser sur la plateforme Bandcamp l’album Falling on Your Arse que l’acteur avait initialement sorti en 1999. Un album sérieux, composé de 18 titres aux inspirations jazz et rap new-yorkais, réalisé dans la chambre de son ami Dj Eddie Too Tall.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tom Hardy s’était d’ailleurs confié sur ce passé lors d’une interview pour la BBC affirmant qu’il était en contact avec des personnes du milieu :

"Je traînais avec un gars qui s’occupait de Leela James et Lauren Hill, Pras, les Fugees et tout ça. J’ai même travaillé avec Warren Riker et Gordon Williams. J’ai enregistré plein de sons, mais rien n’est jamais sorti. Mais j’ai des albums !"

Nous ne pourrons donc jamais d’entendre ces enregistrements, mais l'acteur sera en featuring sur le prochain album de Zuukou Mayzie disponible le 22 juillet. L'occasion pour nous d'entendre un nouveau couplet de Tommy n°1 plus de 20 ans après le dernier projet disponible. Reste maintenant à savoir qui est le plus parfait entre Tom Hardy et Bradley Cooper qui a également fait ses preuves dans la musique avec son film "A Star is Born".