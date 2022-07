SCH esquive une bouteille en plein concert

Alors qu'il est en pleine tournée, SCH a frôlé - à proprement parler - le drame : en plein concert, une bouteille lancée par le public a failli le toucher.

Décidément, les concerts, ce n'est pas de tout repos : alors qu' Alpha Wann a dû annuler son live au Fnac Live Festival pour des raisons de sécurité, et que Lil Uzi Vert a blessé une fan en plein concert, c'est un concert de SCH qui a failli tourner au drame. Alors qu'il réalisait une performance au festival Garorock à Marmande ce week-end du 2 juillet, le marseillais a esquivé une bouteille qui était lancée.

L'esquive élégante de SCH

Alors, quand on lance des ballons, des capotes ou des culottes, en général, les artistes en rigolent. Mais ces derniers temps, les objets lancés sur scène commencent à être de plus en plus dangereux : téléphones, bouteilles (avec le bouchon vissé, ce qui les rend lourdes) : ces objets manquent de blesser les artistes, qui se retrouvent parfois à devoir faire des grands écarts sur scène pour les esquiver.

Si l'extrait posté sur TikTok par @matouwine montre justement un SCH évitant avec élégance une bouteille qui arrive sur lui, on doute que le rappeur ait beaucoup apprécié ce geste. Dans un précédent concert, il avait d'ailleurs récupéré un téléphone lancé sur scène pour le jeter dans la foule, l'air agacé.

Amis passionnés de concert, rappelons-le : un bon live se déroule dans de bonnes conditions, et pour jouer, il faut connaître les limites.