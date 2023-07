SCH est-il prenable en feat ?

Fin juin, les amateurs de rap ont eu droit à une petite sucrerie avec la publication d’une grosse collaboration entre Vladimir Cauchemar, Unknown T, et Sch, en plus de NkF et Asdek, eux aussi crédités à la production. Sonorités drill, ambiance nerveuse et agressive, clip en noir et blanc avec armes à feu et chiens méchants : de quoi démarrer l’été dans les meilleures conditions possibles.

La performance de Sch sur ce morceau intitulé Extendo a suscité un fort engouement, beaucoup d’auditeurs soulignant l’interprétation extrêmement convaincante de son couplet. Sa partition musclée et belliqueuse a rappelé à certains de ses fans de la première heure avec “quelque chose dans [le] ventre, un truc qui en veut à la Terre entière”, signe que malgré son statut de superstar, le natif d’Aubagne reste ce mec qui rappait comme un mort de faim, assis sur des parpaings, avec des bouteilles de crystalline suspectes à la main.

Le seul (gros) défaut de son couplet Extendo est sa durée : moins de 25 secondes de rap. On ressent donc beaucoup de frustration à l’écoute du morceau, d’autant que le niveau affiché par Sch est digne de ses meilleures prestations. En seulement quelques mesures, il vole la vedette à ses deux collaborateurs du jour, ce qui constitue une véritable petite tradition chez lui : inviter l’auteur de Deo Favente en featuring, c’est risquer de se faire déclasser sur son propre morceau.

Bande Organisée feat Jul, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Houari, Solda

Date du crime : 15 août 2020

C’était loin d’être gagné d’avance pour Sch sur ce morceau, d’abord, il n’est pas face à un rappeur, mais bien face à une bande complète, mais surtout parce qu’on l’emmène sur une prod aux antipodes de ce qu’il a pratiqué jusqu’ici. S’il est devenu un habitué de ce type de sonorités, Bande Organisée constitue en effet sa première véritable incursion dans l’univers de la zumba, le doute était donc légitimement permis. Allait-il s’adapter, ou dénaturer complètement son style ?

Finalement, Sch sur-performe en ouvrant le morceau sur un couplet qui devient quasiment culte, popularisant même certaines expressions dans le langage courant (“ oui ma gâtée ”, “ ma chérie t’y est à contre-sens ”). Le S n’est évidemment pas le seul à marquer les esprits sur ce titre, mais sa prestation est, de l’avis de tous, au-dessus du lot. Les réactions très enthousiastes vont lui permettre de prendre confiance en sa capacité à dompter ce type d’instrumentale, et d’ajouter une corde à son arc, ouvrant la voie à ses futurs succès.

Baden Baden feat Gims

Date du crime : 29 novembre 2019

Loin d’être le titre le plus marquant de la discographie du S, Baden Baden est le genre de featuring qui inquiète les auditeurs dès l’annonce de la collaboration : on aurait très bien pu avoir droit à un hit digne de Sapés comme jamais, Fade Up ou Bande Organisée ; on aurait aussi pu tomber sur un titre totalement anecdotique, oublié dès la midweek, voire pire, un morceau insulté copieusement. Le résultat se situe un peu entre les deux, avec un single d’or à la clé, et une réception tiède par le public.

On retient tout de même le couplet nerveux de Sch, qui contemple le chemin parcouru (“j’touche encore des ronds d’ma mixtape, donc j’ai fait mes preuves”), savoure sa réussite (“j’ai l’âge de mon vin”) sans oublier qu’il vient des bas-fonds (“j’suis dans l’middle, mais j’viens d’en-dessous comme Hades”). Sa prestation pose d’ailleurs la question de l’orientation du morceau : Sch choisit de poser un pur couplet de rap, au milieu d’un titre plutôt rythmé voire dansant. On apprécierait d’entendre le marseillais confronter Gims sur un registre moins dansant, tous deux étant tout de même de gros kickeurs.

La danse des bandits feat Naps

Date du crime : 2 avril 2021

C’est une constante chez Sch : quand on l’invite sur un titre plutôt ensoleillé et dansant, il démarre avec un couplet de rap bien sec pour rappeler qu’il n’est pas venu pour enfiler les perles. Son entrée sur la danse des bandits rappelle donc, toutes proportions gardées, celle sur Bande Organisée : ok on s’amuse, mais on n’oublie pas ses fondamentaux. Derrière, Naps ne cherche même pas à lutter en se confrontant à lui dans un concours de kickage, il reste donc dans son propre registre.

Spéciale feat Fresh

Date du crime : 27 octobre 2022

Sch a certainement toutes les qualités du monde, mais il manque parfois d’empathie. Invité par Fresh après la première saison de Nouvelle École, il aurait pu choisir de se mettre en retrait pour laisser la place au rookie pour qu’on puisse dire que l’élève joue dans la même cour que le maître. Au lieu de ça, il rentre sur le beat sans aucune pitié, avec une série d’images fortes (“faire la Une comme cent kilos de shit”, “flow Pavarotti”, “toc toc c’est un homejacking”) avant d'enchaîner les dédicaces à son hôte du jour (“la peuf dans la tchop”, “10 barres faut bien qu’ça me serve”) comme pour lui donner une leçon de maîtrise. On peut aussi considérer que lâcher un tel couplet, c’est surtout donner du respect et de la considération à l’artiste à l’origine de l’invitation. Dans ce cas, il n’y a aucun doute : la dose de respect est maximale.

X2 feat Twinsmatic

Date du crime : 3 avril 2020

Cette fois-ci pas de véritable concurrence pour Sch, puisqu’il est le seul rappeur sur le morceau. Pourtant, le titre est bien crédité comme un featuring, le second artiste étant Twinsmatic, ex-duo de producteurs devenu producteur solo. Difficile, donc, de comparer les performances de chacun, mais une chose est sûre, le marseillais pousse l’instru dans ses retranchements, décrivant une fois de plus ce qui constitue son principal moteur dans la musique : “haine et peine coincées dans les tripes”. S’il ne pose qu’un couplet unique au milieu d’une pile de remplissage (pré-refrain, refrain, pont, pré-refrain, encore refrain, encore pré-refrain, avant de finir sur un refrain), il enchaine quand même quelques belles formules (“on passe pas l'éponge, nous, on passe en moto et on passe à la Une”) dont quelques fulgurances marquantes (“j'parle aux tauliers et à Ézéchiel”).

Hatik ?

Date du crime : inconnue

En mars 2021, Hatik a appris une mauvaise nouvelle à ses fans : son featuring avec Sch, pas annoncé officiellement, mais évoqué dans un documentaire publié par Booska-P, ne sortira jamais . La raison évoquée par la star de Validé est simple : “Vu tous les cartons de SCH, je pouvais pas sortir le morceau, je le trouvais moins puissant que d'autres sons de l'album mais on en fera un autre, inchallah, et ce jour là, on aura une cartouche qui va rester longtemps". A partir de là, toutes les hypothèses sont envisageables : le morceau n’était-il pas au niveau ? Est-ce que c’est le couplet du S qui manquait de puissance ? Ou simplement, les deux artistes ne se sont peut-être pas entendus ? Bouclettes versus lissage, qui est dans le vrai ?

Une autre possibilité existe : Sch a déclassé son hôte. Ce ne serait pas la première fois dans l’histoire du rap qu’un artiste annule une collaboration parce qu’il n’est pas au niveau de son invité. Évidemment, on n’y croit pas une seconde, d’autant qu’Hatik a déjà prouvé qu’il était capable de livrer de grosses performances de rap pur et dur , mais ça reste l’hypothèse la plus marrante.