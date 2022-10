Sch fera bientôt son retour sur l'autoroute A7 ?

Ce qu'on aime avec le S, c'est qu'il y a toujours une belle continuité entre tous ses projets. Après l'épopée Jvlivs, on pourrait revenir aux racines de sa carrière avec l'album qui l'a véritablement lancée : A7. Hier, le 19 octobre, le numéro 19 a supprimé tous ses posts Instagram à 19h19 pour n'en laisser qu'un : un logo avec une autoroute aux couleurs de l'Allemagne.

Une suite pour A7 ?

Rien n'est sûr pour le moment, mais on reconnaît de manière explicites les 4 routes de l'autoroute A7. Si dans la toute première mixtape de l'artiste en 2015 il s'agissait de l'autoroute "du soleil" qui relie Lyon et Marseille, la ville du S, cette fois-ci, elle pourrait avoir un tout autre sens. Un détail interpelle : les couleurs qui rappellent très clairement le drapeau allemand. En sachant que le rappeur est lui-même d'origine allemande, on se dit qu'il pourrait bel et bien s'agir d'un besoin de se reconnecter avec origines musicales et personnelles.

Après avoir enchainé Nouvelle Ecole, les festivals et son hard seltzer avec la marque Fefe, il pourrait enfin nous régaler avec un nouvel album.

Alors on attend patiemment jusqu'à ce que le Gotze nous délivre ce projet qui sera, sans aucun doute, incroyable.