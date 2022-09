SCH : il est trop fan de So La Lune, à quand le feat ?

Après avoir confirmé son succès en 2021, So La Lune apporte un vent de fraicheur au rap français grâce à sa vibe très mélodique et son univers poétique. Si sa musique est bien différente du Numéro 19, on ne peut que comprendre que le S le partage en story et s'y intéresse de très près.

Peut-être un morceau bientôt

Si on pense qu'un feat pourrait probablement bientôt avoir lieu, c'est parce que c'est la seconde fois en 1 mois que le rappeur marseillais partage des stories de lui qui écoute So La Lune, une première fois avec le morceau Guérison, extrait de sa seconde mixtape Fissure de Vie, sortie le 17 mai de cette année. Hier, la rappeur d'Aubagne a partagé une nouvelle fois sur Snapchat un son de So La Lune, et cette fois c'est Coup d'éclat, 1er morceau de son EP Théia, sorti en 2021. Avec les emojis "feu" du S, on capte directement son engouement envers le jeune rappeur, qui a lui-même également retweeté et liker les extraits sur Twitter. Si beaucoup y voit le potentiel signe d'un prochain featuring, cette possibilité semble mettre tout le monde d'accord dans les commentaires.

Un feat qui serait inattendu

Avec le S, on sait d'avance qu'il ne peut pas y avoir de déception. Un an et demi après JVLIVS II, le meilleur démarrage de sa carrière, on a été régalé par sa présence dans Nouvelle Ecole et son feat avec Hamza cet été, mais SCH nous manque. Après un été rempli de festivals et une big tournée jusqu'à l'été prochain, on commençait à se demander où était passé SCH. Pour nous rassurer, il postait un message le 6 août sur son compte Instagram :"Pas trop présent en ce moment , c’est pour la bonne cause. Je reviens vite". Alors que les fans attendent impatiemment le troisième volet de JVLIVS, les stories qu'il poste sur ses réseaux sont une bonne raison de penser que du sale pourrait être en approche.

Du côté de So La Lune, l'année a été hardcore. Le rappeur lyonnais qui a sorti 7 projets en 2021 a drop son album Fissure de vie en mai, son vrai projet long format. Un album qui n'a fait que confirmer que bien qu'il soit issu de la new wave du rap français, son futur est ultra prometteur.

Deux univers bien différents

Chez SCH et So La Lune, le style est à l'opposé, à commencer par la voix. Quand on est habitué à la voix très rauque et grave du S, écouter So La Lune fait vraiment décoller musicalement. Avec leurs deux tonalités, la mélodie pourrait se mixer parfaitement avec deux voix au final très complémentaires. Côté image, on sait que les deux artistes font de la musique avec beaucoup de profondeur et de storytelling, on peut vraiment imaginer qu'ils joueraient un maximum sur leurs deux univers sur ce point, avec l'ambiance céleste de So La Lune et le rap sombre du S, même si il adore aussi faire des sons mélodiques comme Bénéfice, Le Code...

Si pour le moment l'éventualité d'un feat des deux artistes se base sur des spéculations, on sait que SCH va certainement nous régaler cette année et que So La Lune est ultra productif. Alors pourquoi pas drop un morceau car là, tout le monde l'attend.