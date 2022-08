SCH : on a imaginé son retour

On vous l’accorde, SCH n’a pas été aussi absent que ça durant ces derniers mois. Que ce soit dans les charts avec son tube de l’été Fade Up en featuring avec Hamza, ou même sur scène avec la tournée des festivals. Il poursuivra d’ailleurs à compter de fin septembre son "JVLIVS Tour" entamée en mai de cette année. Cependant en solo, voilà près d’1 an et demi que le rappeur d’Aubagne ne s’est pas exprimé musicalement par le biais d’un projet. Chose qu’il pourrait bientôt régler au vu de son dernier post Instagram : "Pas trop présent en ce moment, c’est pour la bonne cause. Je reviens vite".

Un projet pour bientôt ?

Le S ne nous a pas vraiment habitués à de longues absences sans projet. Sa discographie est globalement constituée d’un album tous les 1 an et demi depuis la sortie de A7 en 2015, sa toute première mixtape, certifiée disque de diamant. En termes de timing, nous sommes donc dans une période parfaite pour un nouveau drop du S puisque son dernier album en date, JVLIVS II a vu le jour en mars 2021.

Alors bien-sûr, "je reviens vite" ne signifie en rien qu’on aura le droit à un 17 titres, mais en bon rappeur productif qu’il est, il est difficile d’imaginer SCH parler d’absence "pour la bonne cause" pour au final délivrer un 4 titres. Est-ce qu’on essaye de se rassurer ? Peut-être un peu. L’hypothèse d’un nouveau projet est tout de même la plus favorable selon nous, d’autant plus que le rappeur nous avait avertis en début d’année qu’il ne ferait pas dans la figuration en 2022.

A quoi ressemblerait ce projet ?

On sait que JVLIVS III est en préparation, mais les chances de voir ce 3ème volet sortir prochainement sont quasi nulles. Le rappeur l’avait précisé dans son interview "Le Code" avec Mehdi Maïzi : il est pressé que la suite de JVLIVS II soit dévoilée. Cependant, SCH expliquait être heureux de son projet Rooftop et de ses divers collaborations, qui lui ont permis de prendre un bol d’air et du recul sur la construction de cette trilogie.

Même si dans cette interview les deux protagonistes évoquent pour plaisanter (ou pas) un EP commun avec Julien Doré (par affinité capillaire), on imagine qu’il est question d’un projet dans lequel le S se permettrait le luxe de s’amuser, bien loin des exigences que requiert un album comme JVLIVS. Pourquoi pas une mixtape remplie de collaborations diverses et variées avec un SCH prêt à poser sur des styles de productions où on n’a pas l’habitude de l'entendre. En tout cas, si le format est similaire à celui de son album Rooftop, nous, on est déjà conquis.