SCH : sa sublime reprise d'Otto avec l'Orchestre de RadioFrance

En novembre dernier se tenait la 7ème édition des Hip Hop Symphonique. Cet événement incontournable du paysage rap français ne cesse d'accueillir de prestigieux artistes depuis 2016... En 2019, SCH faisait justement son entrée dans l'Auditorium de RadioFrance. Vêtu de blanc et cheveux lâchés, il nous avait offert une interprétation d'Otto émouvante. Le morceau fait référence au prénom de son père, décédé en 2017.

Un titre clé de sa discographie

Le morceau, à la mémoire de son père, est l'une des pièces maîtresses de sa discographie et peut-être le titre le plus fort du premier tome de la trilogie JVLIVS. Avec l'orchestre en fond, le titre sombre et mélancolique prend une autre dimension et l'on en découvre une version particulièrement touchante, notamment grâce à la voix des choristes.

La version complète de l'édition 2019 avec SCH, Chilla, Aimer, Ninho et Rim'K est à revoir ici .