SCH : ses meilleures punchlines auto/moto

"Gamos sur les Champs, j'l'ai pas loué (pas loué) / Pas loué (bah ouais), pas loué (c'est pas loué)"... Ces deux premières mesures du refrain de Champs-Elysées d' SCH font vraisemblablement partie des phases les plus largement connues des amateurs et amatrices de rap français. Cinq ans plus tard, avec la sortie de Bande Organisée, de nouveaux mots du S entrent à nouveau au patrimoine des hymnes hip-hopistiques hexagonaux : l'incontournable "Oui ma gâtée, RS4 gris nardo, bien sûr qu'ils m'ont raté".

Des gamos plein les couplets

Entre ces deux extraits, la musique du S a beaucoup évolué. Une constante se fait toutefois remarquer : la mention régulière de gros gamos dans ses textes. Eh oui, si la passion du rappeur d'Aubagne pour la mafia sicilienne est de notoriété publique, elle ne doit toutefois pas éclipser celle des sports mécaniques.

Un tour sur la page Genius d'SCH permet d'ailleurs très vite d'en avoir le cœur net. A chaque morceau, ou presque, l'artiste distille ses références motorisées avec la plus grande finesse. D'A7 à Autobahn, en passant par JVLIVS et Rooftop, Mouv' a compilé quelques unes de ses meilleures punchlines auto/moto :