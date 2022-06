SCH x Hamza : la propagande a marché, on a une date pour le morceau "Fade Up"

Il est enfin l'heure pour Fade Up, le titre tant réclamé par les fans de Hamza et SCH , de voir le jour incessamment.

Let's goooo

Vous l'attendiez ? Il arrive. La propagande pour la sortie du morceau Fade Up, le featuring entre Hamza et SCH, a visiblement porté ses fruits. Et pour preuve, le morceau est sur le point d'être dévoilé sur les plateformes.

Pourtant jamais sorti officiellement et seulement leaké sur les réseaux sociaux, le morceau est tout de même devenu un réel phénomène dans le rap game au point de devenir mythique et même d'être joué en concert , au milieu de fans qui le connaissaient déjà par coeur. Et si l'on commençait à s'impatienter, voir à désespérer de son arrivée sur les plateformes, c'était sans compter sur son récent teasing et les affiches repérées dans les rues, qui laissaient entrevoir un nouvel espoir.

Mais ce 22 juin, les doutes se sont enfin estompés pour laisser place à du concret puisque le producteur du morceau, Zeg P, a enfin fait l'annonce tant attendue : Fade Up verra le jour ce vendredi 24 juin.

Quel meilleur cadeau, à l'approche des beaux jours, que ce doux miel qui rythmera, sans aucun doute, nos journées et soirées d'été.