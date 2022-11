SCH x So La Lune : c’est fait (et nous sommes heureux)

Vous en rêviez ? Ils l’ont fait. La nouvelle mixtape tant attendue d’SCH Autobahn est sortie cette nuit et l’on y retrouve notamment So La Lune sur le titre Transmission Automatique.

Un featuring teasé sur Snapchat

Le rappeur d’Aubagne n’a jamais cherché à cacher son intérêt pour la musique déroutante et criarde du jeune rookie. A plusieurs reprises cette année, il s’est filmé en train de l’écouter et a ensuite partagé les vidéos sur Snapchat .

Publicité

Il n’en fallait pas plus pour que les fans respectifs des deux artistes s’animent et imaginent la possibilité d’une collaboration future. L’hypothèse était d’autant plus valable que l’on savait SCH en train de préparer de la nouvelle musique après la sortie en grande pompe de JVLIVS II en mars 2021, et que So La Lune enchaîne les sorties depuis début 2021.

So La Lune prêt à changer le rap ?

Les scélérats ont donc pu découvrir ce 18 novembre à minuit la belle surprise de leur collaboration sur Autobahn. Comme prévu, leurs deux univers se marient à merveille sur Transmission Automatique, un morceau dédié à leur amour commun de la ride urbaine et nocturne. La voix rocailleuse du Numéro 19 laisse la part belle à la voix fragile et chevrotante du jeune Tsuki en deuxième partie du titre.

SCH n’est pas avare en compliments au sujet du prodige lyonnais. En interview avec Mehdi Maizi pour Le Code, le rappeur d’Aubagne a déclaré : « On réécoute So La Lune et on en arrive à la conclusion que c’est peut-être le rookie de l’année. Pour moi, ce n’est même pas un rookie. C’est un petit jeune, il est prêt. Artistiquement, il est prêt. Tu vois, il nous a fait écouter ses morceaux quand on faisait le Transmission Automatique*, et je n’avais pas eu ce sentiment de satisfaction depuis Paradise d’Hamza. Et ce n’est arrivé que deux fois dans ma vie, d’écouter un projet et de me dire : « nan frère, c’est trop ». En fait je suis en train de vivre en avant-première un truc qui va peut-être encore une fois changer quelque chose dans le rap.* »

Si le morceau est loin de faire l’unanimité (certains amateurs d’SCH étant rebutés par la voix singulière de So La Lune), il incarne toutefois un bel échange musical entre deux artistes dont la façon de rapper et l’univers musical a divisé, et divise, en début de carrière.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Autobahn, digne héritière d'A7 ?

Rarement une mixtape n’a cristallisé autant d’attentes qu’Autobahn . Le S était attendu par un public nouveau, conquis grâce au hit national « Bande Organisé » ou encore grâce à son passage dans le show Netflix à succès Nouvelle Ecole. Ses fans de la première heure, les scélérats restés bloqués sur la classique mixtape A7 espéraient quant à eux un retour à la noirceur, à du rap pur et dur, qui sent bon le studio dans une cave humide et le tabac froid des mégôts mal éteints.

Beaucoup ont d’ailleurs voulu voir cette mixtape comme une suite d’A7, aiguillés notamment par le logo coloré représentant une autoroute et l’imagerie résolument construite autour des sports mécaniques et des gros gamos.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Au final, le S ne semble pas avoir voulu faire de choix. « Il y a eu une volonté d’être libre dans les formats des instrus, dans la direction du projet et dans sa construction », a-t-il d’ailleurs précisé au micro de France Inter ce jeudi 17 novembre. Au fur et à mesure de ses récentes interviews, l’artiste a laissé comprendre qu’il continuerait de sortir de la musique avec un ADN très rap, mais aussi des morceaux plus ouverts, que certains qualifieront de typiquement « marseillais », et se rapprochant de la vibe de ses collègues JuL et Naps, pour ne citer qu’eux.

Sur Autobahn, le S n’a pas souhaité multiplier les featurings. Hormis le morceau avec So La Lune et le titre Marginaux partagé avec Dinos (qui fait suite à Ma Baby sorti sur Hiver à Paris le 4 novembre dernier), le rappeur bombarde seul sur l’autoroute allemande. On ne peut toutefois s’empêcher d’imaginer que l’idée d’inviter le J sur certains morceaux l’a titillé, notamment sur le titre éponyme Autobahn, tant les BPM rapides et les flows nous rappellent le récent Mode Akimbo, paru sur JVLIVS II.

Que les fans d’A7 se rassurent tout de même, le S est resté fidèle à son identité musicale originelle avec quelques morceaux rap offensifs tels que Blue Bahamas ou encore le single Lif.

Chanter la mélancolie

Si l’on pouvait s’attendre à un mélange de sonorités sur cette nouvelle mixtape, le Marseillais nous surprend toutefois avec quelques lignes mélancoliques et teintées de désillusion. N’ayons pas peur des mots : oui, le S nous a émus. D’autant plus que la part de morceaux chantés est plus importante que jamais.

Avec des phases comme « Avec tout ce qui est devenu normal / j’sais plus où se trouve la morale » sur 83K, « Où sont passés mes potos, ceux qui juraient par le feu et le sang / Où sont passés mes potos ? » sur Blanc Bleu ou encore « Tout est neuf mais rien n’est nouveau, j’crois qu’j’ai perdu mon cœur de môme » sur le justement nommé Cœur de Môme, SCH donne l’impression d’être arrivé au bout d’un rêve, sans regrets mais avec la lassitude d’un coureur aguerri et la fin d’un idéal.

Autobahn, même s’il est bien évidemment trop tôt pour donner un avis définitif, s’avère être une mixtape équilibrée et une belle synthèse des différentes périodes d’SCH. Les morceaux les plus rap devraient satisfaire les aficionados d’A7, même s’ils resteront peut-être sur leur faim, et les sons plus ouverts devraient régaler le nouveau public du rappeur marseillais. Sans compter la collaborations surprise qui devrait mettre de nouveaux projecteurs sur le phénomène So La Lune. Comme le diraient ses fans croisés en ville sur le morceau Interlude : « Le S, tié un bon ».