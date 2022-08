SDM : ce qu’on sait sur son prochain album

Il a confirmé en 2021 qu’il était définitivement un nom à retenir en dévoilant Ocho, une carte de visite à la forme d’un 20 titres plus que convaincant. Certifié or en 6 mois, puis platine en 1 an, celui qui a signé chez 92i compte bien continuer son ascension et frapper plus fort qu’au premier coup. Quelques indices sur ce nouveau projet ont été donnés, alors on vous regroupe le tout et on vous l’offre !

Une sortie prévue pour la rentrée ?

Ce deuxième album est dans les tuyaux et on le voit déjà venir. C’est le rappeur de Clamart lui-même qu’il l’a annoncé dans une story Snapchat : "Vous méritez un deuxième ALBUM ! Il arrive ! TRÈS TRÈS BIENTÔT ! Et il sera encore PLUS LOURD !"

Message compris, plus qu’à attendre sagement que le plat soit servi.

Il s’appellera "Lien du sang"

On le sait toujours attaché à son gang, pas étonnant que ce nouvel album aura lui aussi le droit à un rapprochement à ceux autour de lui. C’est une information que SDM a aussi confirmé sur Twitter :

Il avait d’ailleurs laissé un petit indice (un gros même) quelques jours auparavant :

Il ne devrait pas être seul sur le projet

Effectivement, on sait SDM plutôt à l’aise en featuring. Que ce soit sur Ocho et sa réédition ou même sur le projet d’autres artistes comme PLK , Green Montana , Koba LaD , Booba ou encore Tiakola. C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il a récemment collaboré sur le titre Redescends dévoilé il y a près d’un mois. Le morceau a d’ailleurs bien marché et a des chances de se retrouver dans la tracklist de Lien du sang.

Un autre indice nous a mis la puce à l’oreille concernant les featurings de ce prochain album. On vous parlait justement du tweet de SDM datant de fin juillet où il écrivait pour la première fois : "Lien du 100". Et bien PLK a retweeté avec des flammes. On pourrait donc avoir le droit à une troisième collaboration entre les deux rappeurs de Clamart, qui nous ont habitué à des morceaux de fous avec Jack Fuego et Le bruit des applaudissements.

On pourrait aussi penser à Green Montana, son collègue de 92i, avec qui il s’entend à merveille musicalement mais aussi au créateur du label qui n’est autre que le Duc en personne. Rendez-vous le jour de l’annonce de la tracklist !

Pour les plus impatients, le rappeur du 92 s’est permis de dévoiler quelques secondes d’un inédit qui sera sûrement présent dans Lien du sang :

Ce qui est sûr, c’est que SDM nous a rarement déçu et que ce prochain album fera à coup sûr beaucoup de bruit de quoi parfaire encore un peu plus ces débuts plus que prometteurs.