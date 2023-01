SDM : hier encore, son morceau en hommage à Aznavour était sur les plateformes

Quelques temps après la parution de son album "Lien du 100", SDM s'est exprimé sur les réseaux sociaux concernant l'un de ses morceaux, qu'il est contraint de supprimer...

Les paroles se ressemblent trop

C'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris la nouvelle. Le 28 Novembre 2022, la plateforme allemande Colors sortait le nouveau freestyle du rappeur. On découvrait alors ce morceau "Hier Encore" , hommage distinct au célèbre chanteur français Charles Aznavour et à sa chanson du même nom écrite par l'artiste en 1964. Plus de 150 ans après, la famille du légendaire Aznavour continue à veiller de près sur les œuvres de l'artistes, ce qui a entraîné la demande de retrait du morceau.

SDM, qui avait prévu d'intégrer le morceau à son album, avait fait des références dans ses paroles : "Hier encore, j'avais vingt ans / Je jouais de la vie comme on joue de l'amour".

Sur les réseaux sociaux, il s'est exprimé à ce propos en apportant tout son respect au chanteur :

La vidéo YouTube reste elle cependant, toujours disponible.