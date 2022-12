SDM : sa folle alchimie au studio avec Tiakola

Mouv' a consacré le 2 décembre une journée spéciale à SDM pour la sortie de son nouvel album Liens du 100 ! Ocho a passé une journée de folie sur Mouv' : matinale avec On n'est pas fatigué, Studio 41, Bang bang, mixes spéciaux et playlist spéciale, bref SDM était à l'honneur.

Invité de Studio 41 avec Ismaël et Elena, Ocho a offert une belle interviex mais surotut des anecdotes inédites notamment sur sa vie au studio d'enregistrement. En effet, on lui a demandé avec que ; artiste il s'entend le mieux en studio, et le rappeur s'est confié.

"Tiako c'est trop !"

Après avoir cité PLK ou encore son acolyte du 92i Green Montana, SDM a avoué qu'il s'entendait très bien avec Tiakola aka Tiako la mélo, présent sur son album Liens du 100 sur le morceau Redescends.

Une belle alchimie entre les deux artistes qu'il a bien décrite comme suit :