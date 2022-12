SDM : son feat de rêve avec Pop Smoke

Mouv' a consacré le 2 décembre une journée spéciale à SDM pour la sortie de son nouvel album Liens du 100 ! Ocho a passé une journée de folie sur Mouv' : matinale avec On n'est pas fatigué, Studio 41, Bang bang, mixes spéciaux et playlist spéciale, bref SDM était à l'honneur.

Une connexion de zinzin

Et pour lui faire plaisir, Muxxa et Olivia lui ont présenté son featuring de rêve dans Bang bang ! Une connexion exclusive et assez dingue concoctée par Muxxa : une collaboration avec le regretté Pop Smoke, artiste que le rappeur du 92i apprécie.

Le feat composé du morceau Invicible de Pop Smoke et Dans le club de SDM a bien fait plaisir au rappeur qui a même demandé à avoir le son de cette collab :

