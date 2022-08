Seigneur des Anneaux : des spin-off sur Aragorn, Gollum, Gandalf... pourraient voir le jour

Les fans de la Terre du Milieu ont appris récemment que la société suédoise Embracer Group avait conclu un accord pour acquérir les droits de propriété intellectuelle des célèbres œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, via Middle-earth Enterprises.

Avec cette nouvelle potentielle acquisition, il semble que nous pourrions obtenir une myriade de nouveaux produits dérivés de certains des visages les plus reconnaissables de la Terre du Milieu.

Le Seigneur des Anneaux passe en mode Star Wars

Dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle, Embracer Group a présenté d'autres opportunités médiatiques potentielles issues de l'œuvre de Tolkien qu'il serait intéressé à explorer. Cela inclut des films centrés sur Aragorn, Gollum, Gandalf, et bien d'autres encore.

"D'autres opportunités incluent l'exploration de films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn, et d'autres personnages des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien, et continuer à fournir de nouvelles opportunités pour les fans d'explorer ce monde fictif à travers des produits dérivés et d'autres expériences".

Ces opportunités potentielles viennent s'ajouter à tous les contenus sur le Seigneur des Anneaux qui devraient être diffusés au cours des prochaines années, en commençant par la série The Rings of Power d'Amazon Prime, qui sera lancée le mois prochain.

Ensuite, Warner Bros. devrait lancer le film d'animation Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim, dont la sortie est prévue en 2024, et le jeu mobile Le Seigneur des Anneaux : Heroes of Middle-earth.

L'univers de la Terre du Milieu ne semble donc pas avoir dit son dernier mot.