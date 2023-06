Seikanahh Festival : au fil du flow !

Le 1er juillet c'est sur la scène de Petit Bain que ça se passe avec plus de 10 artistes françaises et internationales.

Venez vibrer sur les flows de ses rappeuses et vous ambiancer sur des DJ set de folies durant toute une nuit qui met ces femmes à l'honneur.

Seikanahh ?

Sequana était la déesse de la Seine, d'origine celte et gauloise. Elle était adorée pour sa force mais aussi pour ses pouvoirs de guérison et de réalisation des vœux. Elle est souvent représentée sous les traits d'une jeune fille debout sur une barque. Après une longue traversée, la déesse réapparaît aujourd'hui, elle est japonisée. Elle est persannisée, elle est africanisée pour devenir SEIKANAHH; Le Paris d'aujourd'hui, les femmes, les rappeuses, les artistes de ce temps, fières de leurs racines, riches de leurs cultures et de leurs diversités réunies. SEIKANAHH pour, la SEIne, Kanal du Hip-hop au féminin.

Les artistes au programme

Supa

Telly Bayllo

Ossem

Pearly

Dark Queen (Sri Lanka)

Ash to the Eye

La Valentina (Colombie)

Comagatte

Medusa TN (Tunisie)

DJ Skyleia

Deejay Lilpop

DJ Toopsie

Audry Funk (Mexique)

