Séisme au Maroc : l'immense élan de solidarité des supporters pour les victimes

Ce match marquait le retour des Lions de l'Atlas depuis le tremblement de terre le plus dévastateur de l'histoire du Maroc (7,8 de magnitude sur l'échelle de Richter), la rencontre prévue contre le Liberia le samedi 9 septembre à Marrakech ayant été annulée par respect pour les familles endeuillées. Si le Maroc est ressorti vainqueur de son opposition contre le Burkina Faso (1-0), la vraie victoire a été observée dans les gradins ce mardi. En effet, l'appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux a largement été entendu par la communauté marocaine, omniprésente dans un Stade Bollaert aux tons rouge et vert, comme le drapeau marocain.

Vendre des drapeaux pour récolter des sous

Sur le chemin amenant vers le stade, nous avons croisé un petit groupe de trentenaires, arborant de larges sourires et qui proposaient des drapeaux contre 10 euros. Et cela dans un but bien précis : reverser la totalité des bénéfices à une association. Une façon pour Ilyas, restaurateur de métier, de participer à son échelle à l'effort collectif : "Disons que c'est une initiative spontanée et citoyenne. On a pensé à tous ceux qui sont-là bas. On veut faire une sadaka*. On en a vendu pas mal déjà." (sadaka* = don)

Le président de l'association et un bénévole posté dans le stade pour collecter les dons des supporters qui souhaitent participer avant le match. © Radio France - Said Amdaa

Toujours aux abords du stade, nous avons également pu échanger avec l'association Souss Initiatives devant l'entrée principale de l'enceinte lensoise. Ce sont près de 60 tonnes de matériel de première nécessité qui ont été récoltés se félicite sur X (anciennement Twitter) Jamel Oufqir, adjoint à la mairie de Sallaumines (Pas-de-Calais) et l'un des élus qui organisent la collecte de dons. De son côté, l'association affirme avoir collecté plus de 45 000 € dans la soirée. Leur président, Saïd, nous raconte avec émotion : "L'opération était d'un euro par supporter, mais on a eu beaucoup plus. Le peuple marocain est tellement généreux. Nous avions des demandes d'aides de partout en Europe, particulièrement de Belgique et des Pays-Bas" (NDLR : ces deux pays comptent une diaspora marocaine très importante). Cet instant émouvant et rassembleur a contribué à renforcer les liens comme l'affirme fièrement Badr, qui a passé toute sa jeunesse à Casablanca : "on voit que nous sommes une communauté unique. Même en étant loin, on n'oublie pas le Maroc." Le football est un vecteur d'union et de solidarité sans pareil. Plus qu'un sport, il permet aux gens de s'engager sur tous les terrains : "le foot a toujours été le sport du peuple par excellence. On allie le sport et la solidarité et ça, c'est extraordinaire" nous rapporte Yassine venu de région parisienne avec des collègues pour assister au match.

Une communion sans précèdent

Contrairement à la tradition, les hymnes n’ont pas été joués, par pudeur, à la demande de la fédération marocaine. Les spectateurs ont donc tenu à rendre un hommage à la hauteur du drame qui a frappé leurs compatriotes. À l'unisson, le public a récité en chœur la première sourate du Coran en mémoire des plus de 2.900 victimes du tremblement de terre suivi par une minute de silence. Le stade était orné de banderoles en guise de soutien. On pouvait notamment y lire notamment "Nos cœurs trembles, nos cœurs pleurent" ou encore "Tous avec les victimes du séisme"

Depuis le 10 septembre, le Royaume du Maroc a ouvert un compte bancaire national spécialement dédié aux dons . Dans la continuité de cet élan national, la fédération marocaine a annoncé que l'ensemble des recettes de ce match sera intégralement versé dans ce "fonds spécial pour la gestion des conséquences du séisme qui a touché le Royaume." Les joueurs de l'équipe nationale ont également fait preuve de générosité en décidant de renoncer à toutes leurs primes jusqu'à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, afin d'apporter eux, aussi, leur pierre à l'édifice.