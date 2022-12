Séries sur les criminels : pourquoi aime-on tant ça ?

Cette fois-ci on s'attaque à un sujet très épineux dans Debattle, les séries criminelles et leurs audiences toujours plus grandes. Cette année, Netflix a tapé très fort. Sa nouvelle série Dahmer a explosé tous les scores en devenant la série la plus vue en semaine 1 dès la sortie de sa première saison. Cyrus North a fait une vidéo très complète sur le sujet de la Murderabilia et la curiosité malsaine qui accompagne ce genre de film. On y apprend d'ailleurs que les lunettes du comédien interprétant Dahmer, se sont vendues pour la modique somme de 150.000$ sur Ebay. Le Youtubeur nous expose que le principal souci dans ce genre de film ou série est la glorification et la glamorisation des criminels.

Apologie des criminels ?

Dans le film sorti en 2019, sur l'histoire de Ted Bundy, on peut voir le meurtrier incarné par Zac Effron, à l'époque considéré comme le sex symbol des adolescents. Ce choix de casting a beaucoup fait parler de lui. Comment peut-on représenter de manière attirante un homme qui a réellement tué plus d'une trentaine de femme ? Il semblerait d'ailleurs que, choqué par l'image propre et sensuelle donnée dans la série, le père de Jeffrey Dahmer envisage de porter plainte contre Netflix. Cette embellissement des criminels en série les rend sexy voire attachants. Rien d'étonnant donc à voir à l'Halloween 2022, une quantité folle de Jeffrey Dahmer dans les rues. Ces personnages deviennent des figures de courage alors qu'elles ont causé la mort violente et terrible de quantité de victimes.

Il est bon de se demander pour quelles raisons cela nous fascine tant. C'est pour cela que Tanguy et Camelia ont tenu a interroger les auditeurs. En sondant l'auditoire de Mouv', on obtient plusieurs réponses différentes, plusieurs points de vue. Beaucoup regardent ces films pour savoir comment reconnaitre et surtout réagir en cas d'attaque d'un criminel. Pourtant, aux États Unis, il y a une chance sur 600 000 d'être tué par un serial killer. Le Vortex, la chaine Youtube en partenariat avec Arte, a fait une vidéo pour essayer d'expliquer pourquoi on aime autant les true crimes. Il y est raconté par exemple, la récurrence de femmes fans de serials killers, qui se rendent en prison pour visiter leurs idoles et qui parfois même se marient avec les criminels.

Entre ceux qui attendent la saison 2 de Dahmer et ceux qui se déguisent en criminel, on est en droit de se demander si tout cela est bien sain. C'est donc une émission au sujet controversé mais essentiel qu'aborde les animateurs de Debattle, l'émission complète est à retrouver ici.