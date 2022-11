Seth Gueko parle lingala dans le prank de Greg Guillotin

Vous le connaissiez déjà comme Louis Vignac, le "plus de 10", et Guillaume, le drogué ne vivant que pour le rap, Greg Guillotin, le youtubeur aux plus de 3,95 millions d'abonnés revient sur sa chaine YouTube avec un nouvel épisode de son concept "Le Pire Gendre". Il y avait déjà eu un épisode où il avait pranké une famille de confession juive er pour ce nouvel épisode fraîchement sorti et qui atteint déjà les 1,3 millions de vues, Greg s'attaque cette fois-ci à une famille d'origine congolaise.

Le roi de la caméra cachée est de retour

Pour cette nouvelle caméra cachée qui est déjà un succès, Greg s'est transformé en Guillaume et va rendre fou la famille de Tiphaine dont son père Eugène.... On ne va pas vous spoiler mais comme à son habitude Greg a le don du prank foireux, aux multiples péripéties, qu'on adore suivre :

Très attendue par ses fans, la vidéo de Greg a, comme nombre de ses vidéos, été difficile à tourner puisque le tournage de ses nouvelles vidéos auraient débuté il y a 2 ans comme il l'explique dans sa vidéo bande-annonce Le pire projet et qui explique notamment son absence.

Seth Gueko en guest

Pour ce qui est de la vidéo Le Pire Gendre : la famille congolaise, Greg Guillotin a fait appel à un guest qu'on connaît bien : le seul et unique barlou Seth Gueko.

Pour la faire courte, le rappeur du 95 fait son apparition en plein déjeuner de famille assez problématique (qui implique un viol de scooter) et se met à parler lingala (langue bantoue parlée au Congo) à la famille prankée. Une séquence assez drôle à découvrir à 1h 08 minutes de la vidéo :