Sevran - "Sale Epoque" : zoom sur le casting

Le fameux album centré sur la scène de Sevran occupe presque malgré lui l’espace médiatique depuis deux ans. La grande question de la présence de Kaaris a agité les débats sur les réseaux sociaux et a même poussé certains participants à prendre la parole sur le sujet. Résultat : des dissensions rendues publiques , quasiment trente mois entre l’annonce de sortie du projet et son arrivée sur les plateformes, et une promotion un brin chaotique.

Malgré les absences très remarquées de Kaaris, Maes et Benab, l’album intitulé Sale Époque a tout de même de beaux arguments à faire valoir. Évidemment, toute la réussite d’un tel projet repose en grande partie sur son casting : si tout le monde connaît déjà parfaitement les profils de Kalash Criminel, DA Uzi ou Imen ES, certains artistes présents sur la tracklist sont moins connus, et pourraient profiter de cette sortie d’album pour se faire remarquer.

On prend donc le temps de vous présenter chacun des noms que l’on retrouve sur ce projet réunissant 25 artistes aux profils différents, tous réunis par leur appartenance à la scène de Sevran.

Da Uzi

On le cite en premier parce que c’est le nom qui compte le plus de présences sur ce projet : 6 apparitions, dont un solo. L’auteur de Vrai 2 Vrai porte clairement le projet sur ses épaules, ce qui est plutôt bon signe quand on a suivi son travail ces dernières années. Très énergique, DA Uzi a su trouver la bonne formule, avec un véritable équilibre entre ses textes introspectifs et son univers très street.

Kalash Criminel

Présent sur 3 titres, Kalash Criminel est l’une des principales têtes d’affiche de l’album. On ne vous fait pas l’affront de le présenter, par contre on imagine que sa prise de parole publique pour inviter Kaaris sur la tracklist a forcément un peu foutu la merde en interne, et c’est aussi pour ça qu’on l’aime.

13 Block

Que ce soit au complet ou séparément, le quatuor est un autre des piliers de cette tracklist, avec au total 5 morceaux marqués par la présence de ses membres. Le titre Vie de gangster est un petit évènement, puisqu’on n’avait pas vu le groupe réuni depuis plus d’un an -même si on ne sait pas vraiment de quand date l’enregistrement du morceau.

2J

Encore très jeunes, les deux membres du groupe 2J sont frères jumeaux. Actifs depuis 2018, on les a déjà croisé lors de freestyles radio aux côtés de Maes ou DA Uzi. Niveau style, on a affaire à deux découpeurs à la plume plutôt soignée, a priori ça devrait plaire aux fans de rap pur et dur.

Kosi Kepassa

On l’a beaucoup croisé il y a quelques années aux côtés d’Ixzo, et les plus anciens auditeurs se souviennent de lui au sein de BSL Click, un groupe qui réunissait une dizaine de rappeurs de Rougemont. Depuis, il a fait du chemin, et on l’aperçoit régulièrement au milieu des autres rappeurs de Sevran.

MC Bolo

Pour beaucoup d’auditeurs, Bolo est le premier rappeur issu de Sevran à s’être fait un nom. Actif depuis deux décennies, il fait partie des vétérans de la scène locale, sa présence sur la tracklist de Sale Époque était donc inévitable. Bolo a connu ses plus grandes heures à une époque difficile pour les rappeurs indépendants, on est donc content de le voir continuer aujourd’hui, alors que Sevran est devenu un centre névralgique de l’industrie de la musique en France.

Koss

Là il ne faut pas se tromper, puisqu’il existe pas mal de rappeurs appelés Koss : un à Toulouse, l’autre à Aix en Provence, un à Nice, sans oublier Lord Kossity, et d’autres -ce serait un peu dommage d’inviter un toulousain sur un album réservé aux Sevranais. Koss, le sevranais, s’était fait remarquer jusqu’ici avec son style plutôt planant, même si sa prestation sur Sale Époque est franchement nerveuse.

Woorup

Un mec présent dans le paysage sevranais “côté Mexique” depuis quelques années, que ce soit en solo ou sur des featurings avec d’autres artistes en développement. Woorrup a eu l’avantage d’être plutôt bien mis en avant lors de la promotion de l’album Sale Époque, puisque le titre Transac, sur lequel il apparaît, forme un double-clip avec le gros single SE Wire (Kalash Criminel, DA Uzi, Zefor).

Ixzo

Étrange trajectoire que celle d’Ixzo : vu comme le prochain sevranais à exploser en 2014-2015, avec le succès critique du projet Bandiyagal et le carton de certaines collaborations (Gradur, Sultan), il est progressivement devenu moins productif, avant de disparaître des radars médiatiques. On apprécie donc de le voir au milieu du reste de la scène sevranaise sur l’album Sale Époque, en espérant l’entendre un peu plus souvent à l’avenir.

Dabs

Un mec qui cite Kery James et Claude François parmi ses influences, ça résume plutôt bien l’identité du rap français en 2022.

Imen Es

La seule fille sur une tracklist 100% testostérone, on espère qu’elle ouvrira la voie à d’autres artistes féminines de sa ville, et qu’un éventuel Sale Epoque Vol.2 pourra voir le jour avec un peu plus de mixité. On apprécie d’ailleurs ses prises de position en faveur de Kaaris , puisqu’elle est la seule, avec Kalash Criminel, à avoir osé se mouiller sur le sujet.

Curtis Kane

Peu médiatisé jusqu’ici, Curtis Kane s’est surtout fait remarquer par le biais de ses collaborations avec Joé Dwèt Filé, que ce soit en featuring, ou en tant que beatmaker. Il s’agit d’un profil plutôt différent des autres artistes présents sur l’album, puisqu’il est très axé sur le chant, avec des morceaux plus doux et des thématiques sentimentales.

Bako

Un mec qui aurait pu décoller plus tôt s’il n’avait pas été contraint de prendre des vacances aux frais de l’Etat. Pas sûr qu’il ait bien retenu la leçon, puisqu’il tourne ses clips avec des accessoires du type cagoule et pistolets automatiques, en chantant “de la drogue et des armes dans le sac de sport”.

Adok

On l’avait croisé il y a quelques années sur le freestyle Quattro , affichant un certain potentiel, mais depuis, la suite se fait attendre. Depuis, quelques titres ont bien été publiés, mais ils ont été supprimés de Youtube, et on espère donc que cette apparition sur Sale Époque sera pour lui l’occasion de prendre un nouveau départ artistique.

Havana

A la base c’est un DZ, mais quand il fume il a les yeux d’un habitant d'Ushuaïa .

Bagwel

Un rappeur très discret, qui a passé ses réseaux en privé et qui a supprimé ses clips de Youtube (même s’ils restent visibles si on a les liens , étant donné qu’ils sont juste non-répertoriés), et qui est clairement l’un des plus doués de toute la tracklist.

Bigor

Il est signé chez Sony et il est en plein développement, il y a donc des chances pour que l’on entende parler de lui à l’avenir. Identifiable à son flow atypique, il a le mérite de tenter des choses nouvelles et de chercher à se démarquer, à l’image de sa prestation un brin farfelue sur OG Kush .

Softo

Un autre rappeur qu’on aperçoit régulièrement depuis quelques années (aux côtés de Ninho, de DA Uzi, etc) mais qui ne semblait pas encore avoir pris sérieusement les rênes de sa carrière. C’est chose faite depuis peu avec son implication dans la création du label OG Music, il est donc possible que les choses aillent désormais de l’avant pour lui.

Walid

Walid a fait sensation en 2015 avec une grosse maturité artistique à seulement 13 ans (il était certainement très bien entouré). Depuis, il a bien grandi, et il espère toujours connaître une belle carrière dans la musique. Sa polyvalence est sa grande force, et malgré son jeune âge, il a déjà une grosse expérience derrière lui.

Doxi

Bah c'est Doxi wesh.

Kifa

Membre du Hall14, le fameux groupe auquel appartenait Kalash Criminel à ses débuts, cité dans le fameux “Hall 14, Hall 14 Krimo JS, Kifa, Zino, Still-Day Ils sont morts, ils sont morts, ils sont morts”. Si vous aimez la brutalité et les écrasements de tête, vous ne devriez pas être trop perdus.

Badama

On l’avait déjà aperçu en featuring avec un tout jeune Walid en 2015, il poursuit son chemin avec des apparitions 100% sevranaises (Maes, Sotof, Zed). Pas forcément un mec qui va révolutionner le rap français, mais si vous avez besoin de votre dose de “coeur noir, passé sombre, regard sombre”, vous serez satisfaits.

Kims la rafale

Une autre tête qu’on croise un peu partout dès que des rappeurs sevranais sont présents : 13 Bloc, Dabs, Maes, Bako, Koss, etc. Là encore, avec un mec surnommé “La Rafale”, on sait où on met les pieds, et on repassera pour les sentiments ou les chansons bucoliques.

Dibssy

Plutôt actif au cours de l’année qui a précédé la pandémie, Dibbsy avait été aperçu aux Planète Rap de Kaaris et de DA Uzi. Moins actif depuis, il pourrait profiter de la dynamique autour de la sortie de Sale Époque pour se relancer.

Oklmava

De la même manière que Gotham est une ville assez grande pour plusieurs justiciers masqués, Sevran est une ville assez gang pour plusieurs rappeurs cagoulés. Oklmava a l’avantage de varier les plaisirs, puisqu’il est plutôt adepte de la combinaison masque-capuche. En termes d’univers, Oklmava varie énormément en passant d’un titre très street comme “C’est la cité qui lé-par” à un morceau plus rue du type “C’est la cité qui lé-par 2”, mais il est aussi capable de choses très différentes, à l’image de l'inattendu “C’est la cité qui lé-par 3”.