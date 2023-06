Shareat : l'appli anti-gaspi made in 93

Toutes les semaines depuis près de deux ans, Sarah donne un petit coup de main à une association nationale. Au fil du temps, elle s'aperçoit à plusieurs reprises que les bénévoles sont contraints de jeter des barquettes de nourriture par manque de bénéficiaires, particulièrement les soirs de pluie ou de neige. Un problème d'organisation et de logistique qui a laissé la jeune femme très perplexe. C'est le point de départ de sa réflexion : comment pourrait-on redistribuer plus efficacement ?

L'inflation qui sévit en France depuis plus d'un an a significativement augmenté le nombre de nécessiteux, dont beaucoup d'étudiants. Surtout dans un département sous tension comme la Seine-Saint-Denis. C'est à partir de cette problématique que la jeune femme de 27 ans a décidé de quitter sa vie de bureau pour donner naissance à "son petit bébé" qu'elle a prénommé Shareat pour la contraction entre Share (partage) et Eat (la nourriture). Cette application a une double facette :

- Permettre à des petits commerçants de proposer leurs invendus le soir à des prix cassés. Le vendeur limite ainsi les pertes financières, les consommateurs profitent de produits encore bons avec une belle ristourne et l'appli prend sa commission.

- Mettre en lien des dons alimentaires (uniquement emballés) entre particuliers. Dans ce cas, l'application ne prend aucune commission.

"Un jour, j'ai vu quelqu'un faire le trajet de Pantin - Aubervilliers pour un paquet de pâtes gratuit. C'est un échange qui m'a beaucoup touchée" révèle Sarah Boushaba.

93 hardcore, ne gaspillez-plus si vous êtes forts

Actuellement, une trentaine d'entreprises partenaires proposent déjà des denrées à des prix accessibles avec plus de 2500 utilisateurs qui dépensent en moyenne 6 euros sur l'application comme nous l'explique Sarah.

"Le but premier n'est pas de gagner de l'argent pour moi. La mission de Shareat est de démocratiser l'anti-gaspillage auprès plus grand nombre" explique Sarah Boushaba.

La mission locale d'Aubervilliers soutient son initiative et a notamment permis à Shareat d'apparaître dans une vidéo de Tibo Inshape qui dépasse les 200k vues. Un sacré coup de boost pour Sarah qui ne ferme pas la porte à d'autres collaborations avec des influenceurs.

Attachée à son département, cette albertivillarienne a eu la chance de beaucoup voyager. Aujourd'hui, elle veut partager ses compétences avec son territoire. Un retour aux sources nécessaire. Dans quelques années, elle espère avoir élargi son influence sur l'ensemble du territoire français voire plus... "Petit à petit, j'aimerais que l'appli puisse se développer dans les grandes métropoles comme Marseille ou Lyon. Et peut-être un jour à l'international comme au Canada, par exemple, qui est devenu mon pays de cœur après y avoir passé une partie de mes études. Ils ont aussi les mêmes problématiques que nous" conclut Sarah Boushaba