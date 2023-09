Shatta et rap français : focus sur une fusion vouée à l’explosion

Né des expérimentations de DJ’s et producteurs martiniquais à fin des années 2010, le Shatta, ce sous-genre du dancehall aux basses appuyées et aux percussions explosives, est en pleine conquête. Porté par les morceaux viraux de l’incontournable Maureen, le genre s’est invité sur la scène rap hexagonale il y a un peu plus d’un an et nourrit l’appétit dévorant d’un rap métropolitain en quête permanente de nouvelles sonorités. Focus sur le Shatta et sa rencontre avec la musique des rappeurs et rappeuses francophones.

À la conquête du monde

Tout à commencé ici, à Volga-plage. Nous sommes à la seconde moitié des années 2010, dans ce quartier populaire de la capitale martiniquaise. Là-bas, les maisons s’enchevêtrent, les passants se croisent et discutent dans les rues exiguës, et la fête y bat son plein. Alors pour continuer à alimenter les setlists des fêtes locales, un certain PSK Shatta, DJ et producteur, va expérimenter un curieux mélange. En se basant sur les célèbres rythmiques du Dance-hall, genre porté par les iconiques Sean Paul, Vybz Kartel ou encore la chanteuse Spice, le producteur décide de faire ressortir les basses du morceau en baissant la tonalité de ses mélodies, d’épurer quelque peu les percussions pour les rendre plus percutantes et de ralentir le tout. Le résultat : un mélange subtil de voix graves, de basses vibrantes et de percussions explosives qui se répand peu à peu aux quatre coins de la Martinique.

Loin d’être une musique seulement faite pour la fête, le Shatta est aussi un moyen d’expression pour ses artistes, majoritairement résidents de quartiers en difficulté : dans leurs textes, les artistes évoquent aussi bien leurs relations torrides que les problèmes sociaux, monétaires et post-coloniaux auxquels ils sont confrontés. Mais avant de devenir un genre musical à la popularité qui grimpe en flèche, Shatta, c’est d’abord une expression couramment utilisée de l’argot martiniquais qui marque une très grande satisfaction, mais aussi une ambiance festive, une personne agréable, une soirée attendue : bref, quelque chose qui procure du plaisir. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Shatta respecte bien son nom : cette musique électronique, composée la plupart du temps sur des logiciels de MAO, des boîtes à rythmes et des synthétiseurs, est devenue au fil des dernières années si populaire qu’elle s’est exportée à l’autre bout de la planète, de l’Afrique de l’ouest à l’île de la Réunion en passant par l’Europe. Et ça, c’est notamment grâce au travail de ses artistes les plus populaires : Shannon, Elji et une certaine Maureen.

Impossible d’être passé à côté de ce morceau. Alors qu’elle est encore à l’aube de sa carrière, la chanteuse Maureen connaît un succès énorme avec son hit et troisième morceau seulement, Tic. Profitant de l’explosion du genre en Martinique et d’un fort potentiel viral sur Tik-Tok, le morceau dépasse très vite le million de streams pour aujourd’hui cumuler à plus de 7,5 millions d’écoutes Spotify. Un succès fulgurant qui va l’amener loin, très loin de son île natale.

Exportation en métropole

Intrigués par ces nouvelles mélodies et rythmiques aussi surprenantes qu’entraînantes, bon nombre de rappeurs et rappeuses françaises en quête de nouveauté se tournent au début des années 2020 vers cette nouvelle musique. Et ça, c’est notamment grâce à sa première exportatrice Maureen, qui a fait du Shatta en France une tendance qui prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur. Alors l’un des premiers rappeurs à s’emparer de ces sonorités, c’est logiquement l’incontournable Kalash.

Sur Laptop en duo avec Maureen, Kalash réussit un beau pari : celui de célébrer une musique locale dont il est un fervent défenseur, mais aussi de faire le pont avec la nouvelle génération d’artistes martiniquaise, dont Maureen semble s’être hissée comme la meilleure représentante. Le tout au travers d’un single qui explose tous les scores : le track cumule aujourd’hui plus de 12 millions d’écoutes Spotify, et prenait à sa sortie des airs de phénomène, à tel point que l’artiste l’a joué lors de la première édition des flammes. Après cette passe décisive de la part d’un Kalash indéboulonnable dans la scène rap francophone, la machine est lancée pour Maureen.

Quelques mois plus tard, à l’été 2022, Lala &ce dévoile son nouveau projet « SunSystem », et décide elle aussi d’inviter la représentante du Shatta sur son track « Mise à Mort ». Et encore une fois, le morceau fait sensation : il est l’un des plus écoutés de son 8 titres. Avec ce track, Maureen touche donc un public d’habitude habitué aux sonorités rap proposées par Lala, et élargit alors son audience au travers d’un track indéniablement efficace. Lorsqu’elle collabore encore une fois avec un rappeur français du nom de Made In Paris, Maureen assoit encore plus son statut de reine du Shatta en france, et réussi à amener ces sonorités dans la discographie d’artistes qui ne les avaient jamais explorées jusqu’alors. Exportation réussie pour l’icône du Shatta.

Si pour l’instant le Shatta est encore pleine ascension dans la scène musicale francophone, ses liens avec le rap français sont déjà observables sur de nombreuses propositions, et sont certainement voués à se renforcer d’autant plus, et ce, jusqu’à peut-être créer de nouvelles sonorités hybrides à mi-chemin entre les deux genres. Quoi qu’il en soit, le Shatta en France a encore de belles heures devant lui, et on ne demande qu’à voir ce à quoi vont ressembler les nouveaux fruits de son importation dans l’hexagone.