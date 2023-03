Shay : vers une carrière internationale ?

Premier démarrage encourageant

L’histoire d’amour entre Shay et les Etats-Unis a connu un premier démarrage en fin d’année 2022, quand les utilisateurs américains de Twitter ont découvert la rappeuse et “salué son talent”. La majorité des auditeurs était alors surprise d’apprendre que la France était capable de produire autre chose que du fromage et des baguettes de pain ; une minorité d’entre-eux a fait l’effort de se renseigner et s’est rendu compte qu’elle venait en fait de Belgique, et qu’il s’agissait d’un véritable pays, pas juste d’une province française ; enfin, une partie des réactions s’est avérée plus cynique, voire carrément négative, comparant Shay à une simple copie de Cardi B.

Il est toujours difficile de juger ce type d’engouement très soudain. Du point de vue d’auditeurs passionnés de rap francophone, on est toujours content de voir que la musique de nos artistes traverse l’océan. En revanche, un extrait relayé et commenté sur les réseaux sociaux pendant quelques heures ne suffit pas à parler de véritable percée, ni même à espérer une ouverture plus durable sur le marché américain. Shay n’a eu droit que pendant quelques heures à un joli coup de projecteur, qui a d’ailleurs plus fait parler en France et en Belgique qu’aux Etats-Unis.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C’est toujours bon à prendre, mais à moins de trouver immédiatement un moyen de convertir un buzz très éphémère en véritable porte d’entrée vers les playlists des auditeurs américains, il n’y a pas vraiment de quoi s’enflammer. C’est le même principe que les fameuses vidéos de réaction faites par des youtubeurs américains qui découvrent les rappeurs français : c’est peut-être gratifiant pour l’artiste d’être écouté à 6000 kilomètres de chez lui, mais ça ne lui fera pas gagner le moindre auditeur sur le long-terme.

Un buzz qui se répète

Le même type de réaction en chaine s’est enclenché une deuxième fois pour Shay quelques jours avant la publication de son dernier clip, Jolie Go. Tout a commencé avec un tweet de Shea Coulée, que l’on ne connaît pas forcément bien en France, mais qui est connue aux Etats-Unis entre autres par sa participation à l’émission de téléréalité RuPaul's Drag Race, pour avoir inspiré Shade, le premier super-héros drag-queen de Marvel, et pour sa prochaine apparition au casting de la série Ironheart (Disney-Marvel).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Évidemment, tout s’est emballé très vite, et le réseau s’est saisi du même type d’engouement aussi soudain qu’éphémère. Là encore, on peut difficilement parler de percée outre-atlantique, ou de potentielle ouverture au marché américain, mais il est tout de même intéressant de relever que le même type de dynamique se reproduit à quelques mois de distance, avec un contexte assez proche : le buzz démarre de rien, puisque Shay n’a, à ce moment-là, aucune actualité musicale.

La différence, cette fois-ci, tient dans le fait que cette relance est étonnamment bien tombée en termes de timing. Shay a enchaîné dans les jours qui ont suivi avec une véritable actualité, en commençant par un teasing de clip efficace, quelques secondes d’extrait ayant suffi à enflammer les réseaux. La publication d’un morceau inédit clippé, après trois années très discrètes sur le plan musical, allait inévitablement faire du bruit. Le véritable enjeu se situe cependant ailleurs : Shay sait déjà qu’elle fait partie des noms les plus médiatiques, comme en témoigne sa participation au télécrochet Nouvelle École, et que son retour aux affaires sera forcément scruté.

Il s’agit surtout pour elle de transformer l’engouement des réseaux sociaux en véritable base de lancement pour un succès artistique plus conséquent. La marge de progression de Shay sur le marché francophone est encore importante, et son aura médiatique doit pouvoir être convertie en chiffres d’écoute et en ventes de disques. Reste à savoir si ce développement peut s’étendre au-delà des frontières franco-belges.

Jolie Go, l'arme pour braquer les charts ?

Trop vite cataloguée en copie de Cardi B par les internautes américains après leur découverte du single DA, Shay s’est éloignée de la rythmique très nerveuse de ce morceau et des visuels futuristes du clip. Avec ses sonorités caribéennes, son ambiance douce et ensoleillée, et son clip tourné en Jamaïque, Jolie Go met toutes les chances de son côté pour s’ouvrir à un public non-francophone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans un registre très différent, la percée internationale d’Aya Nakamura prouve qu’il y a de la place pour la musique francophone sur le marché de la musique mondiale. Malgré des genres musicaux distincts, les deux artistes racontent chacune à leur manière une vision de la féminité et de l’appropriation du corps. Le cas de Shay est cependant particulier, puisqu’elle évolue dans un registre musical largement dominé par les artistes masculins.

En effet, si le rap français a longtemps eu tendance à reproduire les modèles de l’industrie américaine, il n’a malheureusement jamais vraiment copié l’aptitude de la scène US à faire de la place aux rappeuses. Les femmes qui ont réussi à réellement s’imposer chez nous en tant que têtes d’affiche font figure de véritables exceptions, et hormis Diam’s, aucune d’entre elles n’a pu s'asseoir dans le top des classements. Shay donne depuis son premier album le sentiment de pouvoir grimper suffisamment haut pour rivaliser avec les poids lourds du rap français. Pour franchir cette dernière marche, la bruxelloise pourrait capitaliser sur cette notoriété internationale naissante.

Un succès, même timide, aux Etats-Unis, pourrait en effet suffire à créer un cercle vertueux : il serait fortement relayé par les médias francophones, pousserait nos auditeurs à réévaluer sa proposition artistique, à s’intéresser plus précisément à ses titres forts. La rappeuse gagnerait également en prestige, ce qui pousserait à nouveau le marché international à la curiosité.

Le fait de gagner en visibilité et en auditeurs à l’étranger ne pourrait finalement qu’être bénéfique pour la carrière francophone de Shay.