Shein envoie des influenceuses visiter ses usines

C'était à Guangzhou en Chine que les influenceuses américaines avaient atterri, invitées par la marque de fast fashion Shein. Pendant ce voyage de quelques jours, elles ont suivi un itinéraire préparé par la marque, le tout documenté sur les réseaux sociaux de Shein USA. Retour sur cette opération commerciale très délicate.

"Shein 101 On the Road"

C'est le nom qui a été donné à la série de mini-documentaires sur les réseaux sociaux où l'on peut voir, filmé à la manière d'une télé-réalité, un groupe d'influenceuses soit disant "confidence activists", qui découvrent les backstages de cette marque tant critiquée. Les plus de 6000 vêtements mis en ligne chaque jour par le géant chinois causent un impact désastreux pour l'environnement, le tout dans des conditions de travail à faire peur. Dans ce documentaire, nous sommes loin des histoires des Ouïghours, le groupe d'influenceuses visite ici les usines Shein et constate un lieu de travail ô combien parfait.

C'est la première fois que Shein propose une opération de ce genre, et pour le casting des influenceuses, les communautés sont bien variées, allant de 50 000 à 1 million d'abonnés. Cependant, elles ont toutes un point commun : elles sont considérées comme des influenceuses "Wellness Advocate", qui sont supposées mettre en avant sur leur réseaux sociaux le bien-être. Parmi les 6 influenceuses ( @danidmc @itsdestene_ @itsjustajlove @furnandaofficial @kenyamollie @marinasaavedraa ), dont les deux dernières sont en réalité designers collaboratrices sur des collections Shein, une de ces femmes à particulièrement attirée l'attention sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Dani Dmc, influenceuse et mannequin plus size, et suivie sur l'ensemble de ses comptes par plus d'un million de personnes. Du groupe envoyé en Chine, il s'agit de celle qui a le plus d'abonnés, mais également de celle qui a été le plus mise en avant dans les documentaires de la marque.

Les influenceuses ont donc eu l'occasion de visiter une des usines supposées du groupe chinois, où elles se sont exclamées des conditions de travail "normales" des employés. En effet, dans la série de vidéos de Shein, toutes les accusations portées contre le groupe concernant l'exploitation des enfants et la difficulté des conditions de travail ne sont que mythes et légendes et sont toutes démenties. On peut voir les employés tout sourires en train de montrer à ces jeunes femmes comment les vêtements sont faits et envoyés aux millions de consommateurs de la marque, dans une ambiance fabuleuse maintenue par Devin Xu, le purchase department manager qui répond à toutes leurs questions.

Ce qui parait être de la pure propagande pro fast fashion n'a cependant pas dupé grand monde sur les réseaux sociaux car, depuis le boom de Shein depuis quelques années, des milliers de vidéos et de photos des conditions de travail des employés de la marque avaient fait surface sur les réseaux sociaux. Le 17 Octobre 2022, la chaîne anglaise Channel 4 avait sorti le documentaire Shein : The Untold Stories, où il était question de conditions de travail atroces et d'impact scandaleux sur l'environnement. Si des millions de consommateurs continuent d'acheter du Shein, la campagne n'a pas été tout à fait bien reçue sur les réseaux sociaux.

L'opération scandale

Hébergées au Four Seasons tous frais payés, les influenceuses ont signé un contrat en lien avec l'opération, dans lequel elles s'engageaient à poster un certain nombre de contenus sur leurs réseaux. mais étaient également grassement payées à ne dire que du bien de Shein à leurs communautés. Sur les réseaux sociaux, le backlash est réel et les abonnés s'offusquent du manque de réalité du voyage. Cet "influenceurs trip" qui a été organisé pour délivrer enfin la vérité sur les pratiques de la marque est reçu comme une énorme mascarade. Pour Dani Dmc, les critiques qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux l'ont poussé à s'exprimer concernant l'opération.

Pour se justifier, elle explique qu'elle a voulu se rendre sur les lieux afin de poser un maximum de questions et que ce qu'elle a découvert là-bas ne ressemblait en rien aux rumeurs entourant la marque.

Le combat contre Shein en France

En France la marque est bien installée. Du 5 au 8 mai dernier, Shein avait posé ses valises dans le quartier du Marais à Paris, où un pop-up store réunissant des centaines de fans avait eu lieu.

Malgré le succès de la marque, de nombreux acteurs de l'environnement se sont engagés à créer une pétition qui réunit désormais plus de 240 000 signatures. Sur le site Change.org, elle a pour but "d’atteindre un million de signatures, afin de demander au Gouvernement un référendum interrogeant les Français·e·s sur la nécessité de restreindre l’importation de produits SHEIN en France, ou toute marque équivalente alignée sur le même modèle d’ultra fashion fashion".**