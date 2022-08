"Shtar Academy" : la 2ème édition arrive

4 rappeurs actuellement emprisonnés à Fresnes sortiront ce 23 septembre un album avec comme invités une longue liste de rappeurs influents : Heuss L’Enfoiré, Sofiane, ZKR, PLK, S.Pri Noir, Rim’K, Leto, DA Uzi, etc... La première édition de ce projet associatif a été un succès en 2014, l'occasion de remettre les couverts en septembre.

Un deuxième projet qui arrive

Le premier volet de "Shtar Academy" a été un franc succès. Avec en invités des rappeurs comme Nekfeu, Soprano, Alonzo, Ali, Disiz, Niro et Médine, inutile de rappeler l'engouement qu'a suscité le projet.

Dans cette édition, les 4 rappeurs sont : Ryan, Perkiz, Blur, et Nono. Ils délivreront un 21 titres entièrement enregistré en prison avec pour seule motivation, l'espoir de jours meilleurs. Déjà 4 singles ont été dévoilés avec en featuring ZKR, S.Pri Noir, Rim'K et Fianso :

En plus d'avoir sorti des extraits inédits, la cover et la tracklist ont également été dévoilées :

Une émission en parallèle

En plus de proposer un projet musical, une série-documentaire sur la construction de l'album Shtar Academy sortira prochainement sur la plateforme France TV Slash. L'émission s'intitulera Cellules de rimes et retracera tout le processus créatif et le passage des rappeurs qui se sont déplacés pour participer à l'événement.