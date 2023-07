Siham Bengoua se dévoile et alerte sur les dérives et les dangers de la chirurgie esthétique

Très longtemps, le regard des autres pesait lourd sur les épaules de Siham. À commencer par son entourage alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Elle redoutait, par exemple, les repas de famille à cause des remarques malveillantes des uns et des autres. Des réflexions qui pouvaient fuser de partout au quotidien, Siham se souvient :

"Ma sœur était très maigre et moi, j'étais très grosse. Dans le bus, vers l'âge de 8 ans, on croise une voisine, obèse, qui commence à nous vanner. Dans une cuisse de bœuf, ta sœur serait l'os et toi, tu serais la viande. Je lui ai répondu toi tu serais le bœuf tout entier. Je lui ai tapé la honte de sa vie (rires)." plaisante-t-elle aujourd'hui.

Siham Bengoua à l'âge de 13 ans. - Siham Bengoua (Snapchat)

C'est avant tout dans la tête...

Comme beaucoup de filles, Siham, voulait être vue, admirée, populaire. Un passage de la vie parfois délicat pour certains jeunes qui ont du mal à trouver leur place au milieu de tous les standards imposés par la société.

"Quand j'étais petite, je prenais des gros râteaux (rires). J'étais amoureuse en 6 ème, puis j'ai changé d'école. J'avais demandé à ma pote de lui donner mes lettres. Il a répondu, 'c'est ma pote, mais c'est pas mon style'. Je sais que c'est parce que j'étais grosse. Un jour, j'avais saoulé ma mère pour qu'elle me ramène devant mon ancien collège. Le mec en question dont j'étais amoureuse m'a vu, m'a reconnu... Et, il ne m'a même pas dit bonjour. Ça m'a traumatisée. La première fois où on m'a brisé le cœur." Siham Bengoua.

Le regret d'avoir eu recours à la chirurgie à l'étranger

Direction la Tunisie, pour refaire sa poitrine dans une clinique. À cette période, elle n'avait pas encore les moyens de mettre le prix. La prise en charge fut catastrophique.

"J'étais vraiment endoctrinée par les USA, les médias et les réseaux. J'étais très complexée par ma poitrine, je mettais des chaussettes pour faire genre, j'avais des seins normaux. J'ai demandé une grosse poitrine. Une taille D. Quand, je me suis réveillée après le passage au bloc. Le médecin m'a mis des prothèses plus grosses que ce que j'avais demandé." Siham Bengoua.

Autre surprise à son réveil, elle se rend compte que le médecin qui l'a opéré était parti en conférence en Egypte et qu'elle était prise par un autre professionnel de santé. "J'avais un point entre les 2 seins, l'autre médecin ne savait même pas ce que c'était. À mon retour en France, le point à sauté pendant le vol à cause de la pression atmosphérique... J'avais un trou entre les seins. J'aurais pu mourir." Après de multiples relancent incessantes, Siham a fini par les menacer de médiatiser l'affaire sur ses réseaux si elle n'est pas prise en charge rapidement. La clinique finit enfin par s'exécuter. Finalement, ils ont désinfecté et refermé la cicatrice. À noter, qu'en France, plusieurs hôpitaux/cliniques parisiens ont refusé de la prendre en charge, car elle avait été opérée à l'étranger.

Méfiez-vous des méthodes "miracles"...

Pour perdre du poids, Siham avait aussi eu recours à la cryolipolyse. Un procédé qui permettrait de faire maigrir à l'aide de froid (à ne pas confondre avec la cryothérapie). Une méthode dont les pubs pullulent sur les réseaux. C'est aussi pour ça qu'elle souhaite partager son expérience pour que d'autres comme elle, ne cèdent pas aux sirènes de cette technique dévastatrice. "Ça va aspirer une zone pendant 20 minutes. Une partie de ton corps est congelée comme une viande que tu mets au congélo. Ensuite, ils te massent pour décongeler la zone. La promesse ? Maigrir au bout de 6 mois. Ça coûte 2500 euros, c'est très cher ! On me l'a proposé gratuitement et je l'ai testé bêtement." Plus qu'une méthode inefficace (sur elle du moins comme elle le précise), c'est une méthode qui a laissé de gros stigmates sur les cuisses de Siham pendant 2 ans. Des stigmates et des douleurs très vives. Selon elle, la cryolipolyse "détruit les corps" .

"J'avais des traces violettes et je ressentais des coups de jus, comme de l'électricité dans mes jambes. J'avais des boules de graisse sur le côté. J'avais un cul carré (rires). C'était pire que ce que j'avais avant."

Les traces sur les jambes de Siham Bengoua. - Siham Bengoua (Snapchat)

Pour conclure, Siham souhaite rappeler "que le bonheur vient de soi d'abord, mais qu'il ne faut pas rester seul. Nous ne sommes pas faits pour être solitaires." Et si elle avait un conseil à donner à des jeunes filles qui songent à la chirurgie, ce serait simplement "d'y réfléchir longtemps, j'entends par-là, des années (4/5 ans) avant de se lancer et de choisir le bon endroit."