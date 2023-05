Slkrack est-il le crackito annoncé ?

C’est reparti pour une deuxième saison de Nouvelle École, un peu moins d’un an après la diffusion de la première partie sur Netflix. Même plateforme, même jury, mais nouveaux candidats : après Fresh, Ben PLG, BB Jacques ou KT Gorique, un casting renouvelé va essayer de faire mieux en faisant fructifier sa participation au télé-crochet. Si certains concurrents sortent de l’ombre et n’ont pas encore eu droit aux faveurs de la médiatisation, d’autres ont déjà une petite réputation à faire valoir. C’est notamment le cas du parisien Slkrack, très productif depuis trois ans, dont le dernier projet est disponible depuis le vendredi 5 mai.

"Productivité en guise de promo"

Slkrack a poussé entre la rue de la Chapelle et la rue Max Dormoy, il s’agit donc d’un pur enfant du 18ème arrondissement de Paris. Comme on va le voir par la suite, sa musique est imprégnée par l**’ambiance très particulière du quartier** (“le quartier s'dégrade, y’a une épidémie d'crack” ; “toi et moi, on est liés comme le crack et la Porte de la Chapelle”). Son nom de rappeur est évidemment une référence au produit-phare des commerçants de proximité de la Chapelle, même s’il a plusieurs fois expliqué en interview qu’il s’agissait aussi d’un jeu d’égotrip, en se présentant comme un véritable crack.

Actif en dilettante dans la musique depuis de nombreuses années, il faut attendre la période du premier confinement, en 2020, pour le voir s’investir sérieusement dans la musique. Après un premier freestyle, il connaît une première percée avec le titre Tué par un flic, un morceau engagé (“j'ai rien fait mais c'est chelou, sur un contrôle d'identité j'peux m'faire tuer par un flic”) au refrain mélodieux partagé par quelques gros noms comme Kery James ou Mister V.

Depuis, il apparaît régulièrement en featuring avec des artistes déjà bien en place (Gims, SDM, La F, So la Lune), et surtout, il enchaine les projets courts dans l’optique de faire monter la pression. Crackito Vol.1, disponible depuis quelques jours, est donc son premier format long (14 titres), ce qui tombe plutôt bien, puisque sa participation à Nouvelle École va forcément pousser les curieux à aller jeter une oreille à sa discographie.

L'héritage du 18ème

Quand on cite les scènes mythiques du rap français, on revient souvent sur Boulogne, la Seine-Saint Denis, ou Marseille. On oublie un peu trop facilement le 18ème arrondissement parisien, qui a vu passer un nombre incalculable de gros noms. Dans cette longue frise chronologique qui s’étend d’Assassin à Guy2Bezbar, on repère la Scred Connexion, Georgio, Doc Gynéco, Hugo TSR, Flynt, et même La Rumeur, désormais installée à Pigalle. Le panorama est donc très large, puisque de nombreuses sensibilités artistiques se côtoient, et que plusieurs générations se succèdent, avec un point commun : une réalité dure qui pousse à la créativité et crée un fort besoin de s’exprimer.

Dans ce contexte, Slkrack se pose presque malgré lui en héritier de ses glorieux aînés. L’âme des rues du 18ème arrondissement hante ses couplets, et sa vision du monde est inévitablement dictée par le décor dans lequel il a grandi. Au cours d’une interview pour La Pépite en septembre 2021 , il racontait ces moments, encore tout petit, où il ramassait des seringues sur le sol pour les ramener à sa mère. Au delà de se féliciter de l’absence de conséquences potentiellement dramatiques de son geste, on comprend surtout que le garçon n’a pas poussé au milieu des roses, mais bien au milieu des crackheads.

Son mode de pensée est donc conditionné par les nombreuses années passées à roder à Porte de la Chapelle. On s’en rend compte quand il affirme dans ses textes “viser un appart’, et pas une Patek”, un sens des priorités appréciable à l’heure où les jeunes rappeurs donnent parfois le sentiment de vouloir mettre le Vuitton avant les bœufs. Attention tout de même : Slkrack reste un rappeur avec ses contradictions, puisqu’il affirme dans le même texte, quelques lignes plus loin, vouloir “l’Aventador, pas la 307”. Le signe d’une grosse ambition, certes, mais pas forcément celui d’un bon investissement financier.

S’il est un pur représentant de la Porte de la Chapelle, Slkrack n’a jamais laissé le monde se limiter à un territoire de quelques kilomètres carrés. Ses 5 années vécues à Londres l’ont notamment initié à la culture drill des années avant que la vague ne déferle sur la France. Simple auditeur de la scène londonienne, il a tout de même assimilé naturellement les codes du genre, ce qui lui a servi de base pour élargir sa palette technique une fois de retour en France.

Un rappeur complet avec une palette large

Révélé avec le titre Tué par un flic, Slkrack a immédiatement prouvé sa capacité à raconter une réalité dure tout en proposant un cadre musical plus doux. Cette ambivalence lui permet de nuancer son univers artistique, là où la simple évocation de son vécu ou la seule description de son quartier pourraient suffire à plonger l’auditeur dans une atmosphère pesante. Qu’il évolue dans un registre très énergique (Capi) voire carrément nerveux (Violence gratuite) ou sur des ambiances plus vaporeuses (Virée Nocturne), douces (Week-end) ou mélodieuses (Grand Line), l’une des grandes forces du parisien est sa capacité d’adaptation.

Surtout, ce large éventail de sonorités pourrait se révéler essentiel à l’heure de sa participation à Nouvelle École Saison 2. Le show de Netflix a déjà mis l’accent dans sa première saison sur la nécessité pour un rappeur actuel d’afficher une palette complète. Slkrack pourrait donc tranquillement remplir toutes les cases : hormis son aisance naturelle sur la drill, il est déjà rôdé à l’exercice du freestyle, il a suffisamment d’arguments pour s’imposer lors d’un battle, et il ne sera pas déstabilisé si on l’emmène sur de la pure mélodie.

Malgré sa forte productivité, Slkrack reste un artiste en phase de développement, avec une marge de progression et des axes d’amélioration, ce qui pourrait également être exploité par les coachs de Nouvelle Ecole. A titre d’exemple, son évolution pourrait l’amener à proposer des textes plus personnels et à se lancer un peu plus en profondeur dans l’introspection. Il se livre déjà partiellement (‘il faut qu'j'efface les déceptions, il faut que j'me balade, j'crois que c'est d'la dépression”), mais en racontant sa propre histoire, Slkrack donnerait bien plus d’épaisseur à son personnage et de poids à son univers.

Entre sa participation à Nouvelle École et la sortie du premier volume de Crackito, qui annonce forcément des suites, Slkrack vit une fin de premier semestre décisive. Sa visibilité va inévitablement connaître une accélération ces prochaines semaines, ce sera donc à lui d’abattre les bonnes cartes pour transformer un début d’engouement en réussite durable. Il pourra notamment s’appuyer sur l’expérience de ses proches Doums et Hache-P, deux rappeurs qui ont vu le succès s’approcher ou s’éloigner selon les périodes. Trois ans après avoir enclenché la dynamique, alors qu’il a déjà prouvé sa productivité et sa capacité à se diversifier, il est temps pour lui de transformer l’essai.