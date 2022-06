Sneazzy annonce la sortie d'un nouvel "album froid et hivernal" via son EP

Sneazzy est enfin de retour avec un nouveau projet. Le membre de 1995 est de retour en solo après presque un an d'absence depuis la sortie de son album estival 38° sorti le 8 juillet 2021 composé de 9 titres et avec beau monde pour l'accompagner : Tayc, Franglish, Mv ou encore Bianca Costa et pour lequel il avait dévoilé en février dernier un 10ème titre, le morceau Dernière fois.

Depuis le rappeur parisien s'est lancé dans les NFT et plus de nouvelles ! Et c'est en surprise que Sneazzy a dévoilé ce jeudi 30 juin 2022 Archives, pt.1, un tout nouvel EP trois titres avec les morceaux Seul tout, Var et Coaching produit par HoloMobb & Boumidjal.

Publicité

"Surveillez bien le ciel, j'arrive avec un album froid et hivernal"

Sneazzy revient chaud et déterminé avec du rap sale sur des morceaux où il kicke comme jamais sous des prods sombres et entraînantes signées HoloMobb & Boumidjal. Un EP court mais intense dans lequel il semble annoncer un nouvel album pour cet hiver. Sur le titre Seul tout, on peut l'entendre rapper : "Surveillez bien le ciel, j'arrive avec un album froid et hivernal"

On espère que ça va vite arriver, en tout cas l'EP est une partie 1, on imagine quu'ne partie 2 pourrait arriver... En attendant, on vous laisse découvrir et kiffer Archives, pt.1 :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise