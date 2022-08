Snoop Dogg : il va sortir ses propres céréales

Le mois d'août de Snoop Dogg est vraiment bien parti pour le rappeur californien. Son dernier single, "Bad Decisions", a fait ses débuts au sixième rang du Billboard, et au cours du week-end, il a annoncé qu'il était sur le point de se lancer également dans le game des céréales pour petit-déjeuner.

Le nouveau délire de Snoop

Snoop, alias Calvin Broadus, sort une céréale aux couleurs vives appelée Snoop Loopz. Les Loopz (dont la mascotte est un chien de dessin animé, bien évidemment) sont produits par sa marque Broadus Foods, qui est dirigée par Percy "Master P" Miller.

"PLUS DE maïs, PLUS de saveur et PLUS de guimauves, c'est ce qui nous sépare du reste", a tweeté Master P samedi. "Si vous aimez les FruitLoopz, vous allez ADORER SnoopLoopz!!"

Ni Snoop Dogg ni Master P ont fourni plus d'informations au-delà de l'arrivée imminente des céréales. Le site de Snoop Loopz n'explique pas quand ils seront disponibles ou dans quels magasins ils seront distribués. Le site Web de Broadus Foods indique qu'en plus d'être une "entreprise familiale de produits alimentaires", il s'agit également d'un "mouvement pour faire une différence dans la vie des familles et des communautés" grâce à son soutien à des organisations caritatives à Pasadena, en Californie.

On ne l’arrête plus dans les collaborations.