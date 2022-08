Snoop Dogg lance son dessin animé dédié aux enfants

Une activité de plus pour la légende Snoop Dogg ! Alors qu'on vous parlait récemment de sa nouvelle marque de céréales Snoop Loopz , c'est maintenant dans un dessin animé exclusivement dédié aux enfants qu'il s'est lancé. Ce dessin animé, c'est : Doggyland - Kids Songs & Nursery Rhymes.

Doggyland - Kids Songs & Nursery Rhymes

Depuis quelques jours, des épisodes sont mis en ligne sur YouTube et YouTube Kids, mettant en scène différents personnages représentés par des chiens colorés qui chantent, dansent et même rappent. Snoop Dogg incarne dans le dessin animé Bow Wizzle, le personnage principal.

Une série avec une portée éducative

Interrogé sur la construction du dessin animé, Snoop Doggy Dogg parlera notamment de l'aspect éducatif qu'il a souhait apporter avec Doggyland :

"En tant que père, grand-père et entraîneur de football pour jeunes depuis longtemps, il a toujours été important pour moi de construire des environnements positifs et éducatifs pour tous les enfants. Nous voulions amener notre émission sur YouTube et YouTube Kids, qui offre un accès gratuit à tous, pour que tous les enfants puissent en profiter"

"J'ai toujours voulu créer une série pour enfants, qui laisse les enfants être des enfants, et qui est vraiment représentative de la culture, de la musique aux personnages. Lorsque j'ai commencé à constituer mon équipe, il était logique de m'associer à Claude, qui a créé la série emblématique "Hip Hop Harry", qui a jeté les bases d'une programmation diversifiée pour les enfants, et à October London, un chanteur et écrivain de talent."

Effectivement, pour réaliser son projet, Snoop Dogg s'est associé au producteur Claude Brooks mais aussi au chanteur/auteur/compositeur October London.

Pour accompagner la série, un album contenant des chansons utilisés dans le dessin animé est disponible sur toutes les plateformes de streaming.