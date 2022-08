Snoop Dogg : Top 5 de ses moments les plus drôles

Snoop en mode karaoke

Dans cette vidéo Snoop Dogg était en visite en Corée Du Sud à l'occasion d'un concert, a été invité à chanter pour un Karaoké. Et c’est aussi bien que ça en a l’air. Les paroles défilent, il dit clairement n’importe quoi, et c’est juste trop drôle. Snoop Doggy Dogg a été viral quand cette vidéo est sortie. Tu as déjà vu Snoop chanter en coréen ? Et bien c’est chose faite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Snoop Dogg et Kevin Hart

Les Island Boys ca vous dit quelque chose ? Ces deux jeunes ont fait le tour d’internet avec leur vidéo où ils chantent « Island Boy »

Publicité

Leur cheveux, leurs tatoos, ce sont des personnages, tout le rap game s’est moqué d’eux et ça n’a pas échappé aux yeux de Snoop et Kevin Hart durant leur émission. L’humoriste et le rappeur de la West Coast ont fait rire tout l’audimat dans cette vidéo, et nous aussi pour le coup.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Snoop Dogg et Donald Trump

Dans une des nombreuses émissions tv des États Unis, l’une d’elle est spécialisée dans l’art du « roast » ou « clash »

Beaucoup de célébrités, rappeurs et humoristes sont passés par là et dans cette vidéo de Snoop a eu l’occasion en or de clasher Donald Trump. Pas encore président à ce moment là, mais en devenir, Snoop a saisi l’occasion pour lui dire ses 4 vérités et c’était juste trop drôle. On vous laisse découvrir le moment.

"Donald Trump veut se présenter aux élections, à vrai dire pourquoi pas, ce ne serait pas la première fois qu'il expulse une famille noire de leur maison"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Snoop Dogg et Marta Stewart

Marta Stewart est une présentatrice américaine, spécialisée dans les émissions de cuisine. Et pendant de nombreuses années, Snoop et elle ont présenté ensemble une chronique pour le Ellen Show avec Ellen Degeneres et de là s’en est crée une amitié qui a duré dans le temps, leurs moments drôles sont nombreux, difficile de choisir.

À partir de là, ce duo improbable a continué à apparaître sur de petits écrans à travers l'Amérique ensemble à de nombreuses reprises, et il s'avère qu'ils se sont également soutenus hors caméra. "J'aime Martha Stewart", a lancé Snoop sur "The Ellen DeGeneres Show" en 2019, ajoutant qu'ils y ont présenté leur émission une fois par semaine. Leurs fans ont eu de grands espoirs sur leur duo même un film, mais ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Toutes leurs apparitions ne se comptent plus, ils ont même fait de nombreux partenariats pour des marques et leur duo est devenu iconique aux Etats-unis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Snoop Dogg et "Kiki"

Quand le morceau In My Feelings de Drake est sorti, la fameuse lyrics "Kiki, do you love me ?" est devenue virale. Et les spéculations ont été nombreuses sur son identité. On sait à présent qu'il s'agit de la première petite-copine de Drake, la chanteuse Keisha Chanté, qu'il a introduit lors de son Ovo Festival au Canada.

Mais quand la musique est sortie, Snoop Dogg a sorti une vidéo où il s'est ouvertement moqué de Kanye en clamant qu'il s'agissait de Kim Kardashian, et a fait rire tout twitter avec cette vidéo. On ajoute son léger fredonnement pas très juste, c'est beau.

"Kanye, t'es triste parce que Drake parle de ta go !"