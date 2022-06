So La Lune envoie des paillettes avec le clip de "Guérison"

Nouveau clip de So La Lune , nouveau coup de coeur : Guérison est sorti ce mercredi 29 juin, pour le plus grand plaisir des fans du jeune rappeur.

Tsuki a fait du chemin : l'un des nouveaux phénomènes de la New Wave rap a sorti son premier album Fissure de Vie le 27 mai. Un premier projet fort, porté par deux beaux featuring avec DA Uzi et Captain Roshi . Avec son flow mélodieux, sa voix autotunée à l'extrême et ses textes déchirants, le rappeur de Paname a conquis les fans comme les critiques.

Publicité

En balade dans l'univers de Tsuki

Après le clip lunaire de Fin Heureuse ,* c'est aujourd'hui avec Guérison que le rappeur revient en vidéo. Et sans surprise, c'est réussi : dissimulé derrière la cagoule décorée d'une lune de son dernier album, Solala nous berce avec une promenade dans son univers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On l'aperçoit ainsi en concert, entourée par sa fanbase très fidèle, et à qui Tsuki a choisi de rendre hommage. Proche de ses fans, il a même samplé une partie de leurs voix dans la version clipée du titre. Réalisé par Killian Kali & Orvs, Guérison est une nouvelle fois une belle claque visuelle pour le rappeur qui a une direction artistique à la fois sophistiquée et originale.

Une nouvelle prouesse pour un rappeur dont on n'a pas fini d'entendre parler.