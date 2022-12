Soolking : sa performance magistrale sur "La Liberté" au Hip Hop Symphonique

Quelques semaines après la septième et dernière édition du Hip Hop Symphonique, Mouv' te propose de revenir sur la performance émouvante de Soolking lors de la cinquième édition . Le line-up du show était alors composé de : Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking.

Un hommage à Idir

Soolking partageait lors de cette édition un message très puissant, celui de La Liberté. Une prestation à travers laquelle il a rendu un hommage très émouvant au chanteur d'origine algérienne Idir, décédé le 2 mai 2020 des suites d'une maladie contre laquelle il luttait depuis des années. Il était une légende de la musique kabyle, de très grande renommée.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Soolking connaît aujourd'hui un succès monstre et continue d'émouvoir son public en Algérie et au-delà grâce à ses messages forts et à un public très présent.

Pour revoir la 5ème édition du Hip Hop Symphonique avec Lous and the Yakuza, Maes, Meryl, Passi et Soolking, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du band The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et avec la direction d'orchestre de Dylan Corlay, c'est ici :