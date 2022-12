Sortie compliquée pour "Let Her Go" de Central Cee : coup de comm' ou vraie embrouille de couple ?

"Arrête d'appeler les filles des pu***". C'est le message envoyé par Madeline Argy, youtubeuse et influenceuse britannique, à son petit ami Central Cee. Le rappeur avait reposté cette conversation en story, où les deux semblaient être en désaccord par rapport aux paroles du très attendu "Let Her Go".

Buzz ou scène de ménage ?

Si leurs différends semblent être réels, certains restent dubitatifs quant à cette "embrouille". Un leak du morceau, samplé sur le titre de Passenger, a d'ailleurs été massivement partagé très rapidement après. Forcément, une véritable hype s'est créée autour de "Let Her Go" que les fans attendent impatiemment.

Quelques jours seulement après ce refus de Madeline, Central Cee vient finalement d'annoncer la sortie officielle du morceau. La question se pose donc de savoir si tout ça ne serait pas qu'un buzz volontaire de la part du rappeur. Car il ne semble pas avoir changé toutes les paroles qui ne plaisaient pas à sa copine.

Une chose est sûre, "Let Her Go" risque d'être un nouveau succès parmi les (déjà) nombreux de Central Cee.**