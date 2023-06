Soso Maness et Sch : à quel genre de film faut-il s'attendre ?

En juin 2021, Soso Maness révélait en exclusivité sur Mouv son projet d’écrire un film en binôme avec Sch. Les deux rappeurs ont déjà livré respectivement des courts et moyens métrages pour accompagner leurs sorties d’albums : le premier a travaillé sur une série en quatre épisodes diffusée sur Youtube, le second a publié un court-métrage, Absolu Tome 1, en préambule de l’album JVLIVS.

D’après les propos de Soso, cette production devrait être plus ambitieuse et bénéficier d’une sortie en salles ou sur une plateforme de streaming. Visiblement, le travail a beaucoup avancé puisque le marseillais s’est à nouveau exprimé sur le sujet fin mai lors d’un live Twitch, annonçant que l’écriture était terminée, et que l’étape suivante était celle des castings. On entre donc dans une phase très concrète, signe que le film a de grandes chances de voir le jour.

Ce long-métrage “de deux heures” sera-t-il dans la veine des précédentes propositions de Soso Maness et Sch ? Aura-t-on droit à un peu plus de subtilité et à des personnages bien caractérisés ? Les deux marseillais vont-ils explorer d’autres univers que la rue / la mafia, voire s’aventurer sur des genres différents ? Que peut-on attendre de cette collaboration ?

Le film "de banlieue"

Un genre assez récent dans le cinéma français, mais déjà surexploité, et surtout, aux limites très floues, puisque le seul véritable critère pour définir un “film de banlieue” est son décor. Qu’il s’agisse d’un film d’action (Banlieue 13, Yamakasi), d’une comédie (Les Kaïra), d’un film d’horreur (La Horde), on peut classer à peu près n’importe quelle oeuvre cinématographique dans cette catégorie, à partir du moment où l’on aperçoit une tour, une bande de jeunes issus de l’immigration, ou tout autre élément pouvant faire penser de près ou de loin à un quartier populaire. Bien sûr, le genre a eu ses réussites (La Haine, Les Misérables), mais il a été l’objet de beaucoup de dérives.

Avec sa série en 4 épisodes, Soso Maness s’est attaché à raconter l’économie parallèle du quartier de Font-Vert, et s’est retrouvé plus ou moins malgré lui rangé dans cette même catégorie. La rue, le business, les règlements de compte, restent des thématiques de prédilection pour le rappeur, qui les a traitées en long et en large dans les textes de ses quatre albums. Il pourrait donc naturellement explorer à nouveau le sujet à travers le scénario d’un long-métrage. Reste à savoir s’il s’agirait d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle : côté positif, on apprécierait le fait de voir la question traitée par quelqu’un qui a vécu les choses de l’intérieur, et qui ne livrerait donc pas une vision fantasmée ; de l’autre, on a déjà vu beaucoup de choses sur le sujet, notamment chez Soso, et on ne serait pas contre un peu de changement.

Le film “de mafia”

C’est un peu le même principe que le paragraphe précédent, mais côté Sch. Le marseillais est un grand fan des univers cinématographiques mafieux, et a déjà livré plusieurs œuvres inspirées par le sujet (albums, court-métrage, clips). La différence avec Soso Maness, c’est qu’ici, l’aspect fantasmé et purement fictif est assumé. Etant donné que le cinéma hollywoodien, français, italien, anglais, albanais, japonais, russe, allemand, a déjà traité la thématique mafieuse en long et en large, on voit difficilement ce qu’une nouvelle déclinaison du genre pourrait réellement apporter. A moins que …

… Le film de banlieue, de mafia ET d’horreur

Les fans des Sopranos le savent : rien de tel qu’un croisement des genres pour stimuler l’imagination d’un scénariste en fumette -comme quand le personnage de Christopher Moltisanti s’est mis en tête d’écrire un film sur l’angle “ Saw meets Godfather 2 ”. On imagine donc très bien Sch et Soso Maness se lancer dans la production d’un film brisant les codes cinématographiques, à l’image d ’Une nuit en Enfer.

On imagine même plutôt bien le scénario : une petite équipe de dealers menée par Soso Maness vole une cargaison appartenant à un groupe mafieux mené par Sch. Les deux crews s’affrontent et se déciment petit à petit, avant de se rendre compte que le plus gros danger n’est pas dans le camp d’en face. Dealers et mafieux vont devoir s’unir pour lutter contre une menace bien plus grande (loups-garous, vampires, morts-vivants, fantômes, on s’en fout, du moment que c’est marrant et qu’il y a des membres arrachés).

La romance à l’eau de rose

On s’attend tous à un film traitant une fois de plus des mêmes thèmes, avec des personnages plus forts que le destin, des armes et des kilos de drogue. Pour effectuer un véritable contre-pied et prouver au monde qu’on peut faire du cinéma sans véhiculer d’affreux lots de clichés, Soso Maness et Sch devront donc aller là où on les attend pas : sur le terrain des belles histoires d’amour bien romantiques.

Le pitch ? “Marie, patronne d’un grand salon de coiffure, a quitté Sofiane il y a 5 ans, quand celui-ci a choisi le camp de la calvitie. Elle a jeté son dévolu sur Julien, avec qui elle entretient une relation solide et soyeuse. A dix jours du mariage, Sofiane réapparait et prend rendez-vous pour une coupe. Son passage en Turquie lui a fait le plus grand bien, il compte bien se battre pour le cœur de Marie. Pourra-t-il lutter face à la chevelure impeccable de Julien ?”. On anticipe déjà la critique de Simon Riaux dans Le Cercle : “A mi-chemin entre Tout ce qui brille et La La Land, le nouveau film de Sch et Soso Maness fait sensation”.

Le western

On l’a vu à travers leurs clips, leurs courts-métrages, leurs textes : Soso Maness et Sch aiment mettre des armes à feu un peu partout. On ne sait encore rien de leur prochain scénario, mais les probabilités pour que les mots “canon scié”, “munitions” ou “.45” y apparaissent plus de dix fois chacun sont fortes. Quitte à leur mettre des pistolets entre les

mains, autant que ça ait du sens, en rendant hommage à l’un des genres cinématographiques les plus généreux en coups de feux : le western.

Le cinéma français en a produit très peu (Soleil Rouge, Les frères Sisters), et l’âge d’or des cowboys sur grand écran est terminé depuis longtemps. L’occasion serait donc belle : Sch et Soso Maness pourraient tenter de se réapproprier un genre tombé en désuétude, en donnant libre cours à leur passion des armes à feu. Gunfights, duels à celui qui dégaine en premier, mexican standoff, chaque scène, chaque plan pourrait déborder de colts et de vieux revolvers. Autour des personnages de Butcher Julius et de Tuco Maness, quelques guests pourraient apporter une grosse plus-value : Danny Trejo en antagoniste armé jusqu’aux dents, Steven Seagal en vieux loup solitaire équipé de gros calibres, et pourquoi pas Chuck Norris dans le rôle d’un mec avec des flingues.

Le film d’animation

L’animation à la française a connu quelques belles réussites (Kirikou, Les triplettes de Belleville), Sch et Soso Maness pourraient donc choisir cette voie pour développer leurs idées scénaristiques. La grande liberté permise par l’animation serait évidemment un grand avantage : pas de limitations en termes de décors, d’effets spéciaux, de cascades … Reste à savoir si on vise un public adulte, un public jeune, ou un mix entre les deux, en jouant sur les différents niveaux de lecture du scénario et des dialogues.

Alors que le film d’animation Miraculous, prévu cette année, sera le deuxième film français le plus cher de l’histoire , Sch et Soso Maness pourraient aller décrocher de gros budgets pour raconter une histoire aux jeunes générations de spectateurs. La recette ? Des animaux anthropomorphes, comme dans la moitié des films d’animation, et une multitude de références rap français pour accrocher le public adulte : Le Rat Luciano, vieux maître en arts martiaux ; Jul, l’extraterrestre à mèche blonde et à la voix naturellement autotunée ; Boss One l ’iguane à trois yeux ; et évidemment Don Choa, le plus méchant des animals .

Fast and Furious : Massilia Drift

Depuis Autobahn, Sch insiste énormément sur son amour des engins à moteurs. On l’aurait donc bien vu scénariser une version française de Fast and Furious, la franchise qui réunit tous les ingrédients : des grosses accélérations sur le bitume, des histoires de repris de justice, des courses-poursuites avec la police, des trahisons, de l’amour, et surtout un gros box-office. Des spin-offs à la franchise principale sont d’ores et déjà prévus, on peut donc tranquillement imaginer des versions dans différents pays pour surfer sur la nouvelle vague des séries espagnoles, sud-coréennes, ou italiennes.

On imagine bien une version à Marseille, le décor parfait pour faire s’affronter des fous du volant -à condition de savoir éviter les bouchons. Malheureusement, il va falloir négocier avec Vin Diesel, producteur, ce qui n’est pas gagné d’avance. On pourra toujours se rabattre sur un sixième épisode de Taxi, la franchise française relancée par Franck Gastambide (qu’on ne remercie pas pour ça) en 2018 ... avec Sch dans le camp allemand, évidemment.