Soso Maness veut se présenter à la Mairie de Marseille, avec SCH comme adjoint-maire

Marseille est décidément la capitale du rap. Un de ses emblêmes, Soso Maness, a confié vouloir se lancer en politique dans la ville phocéenne.

Récemment à l'affiche de Nouvelle École sur Netflix, Soso Maness est en pleine forme. Son nouvel album, À l'aube, disponible depuis une dizaine de jours, performe dans le stream et le rappeur vient par ailleurs de sortir un documentaire d'une heure dans lequel on le voit se promener dans la jungle.

"Je prendrai SCH comme adjoint-maire" .

Le rappeur marseillais n'est cependant pas au bout de ses projets : invité par PureBreak pour un vrai ou faux, il a confié avoir d'autres idées de carrière. Apparemment, Soso serait en effet tenté par la politique, et viserait un des sièges de maire de la deuxième ville de France.

Entre deux confidences, l'interprète de Zumba Cafew et Petrouchka avoue ainsi qu'il prévoit réellement de se présenter aux élections dans le 13e et 14e arrondissement de Marseille, en 2026. Le rappeur à l’univers aussi marqué par la vie de rue et les drames a apparemment envie de se mettre au service de la communauté : "Je me suis toujours intéressé aux problèmes dans les quartiers, et je pense que comme j'y ai vécu je pourrais avoir des solutions". Et il conclut : "Je prendrai SCH comme adjoint-maire".

Et de fait, quoi de mieux qu'un des symboles de la jeunesse marseillaise pour aider les quartiers compliqués de la ville phocéenne ? En tout cas, le rappeur est sûr de pouvoir compter sur une fanbase solide.