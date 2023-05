Squeezie a annoncé les participants du GP Explorer 2 (la liste est folle)

Squeezie vient de l'annoncer en live sur Twitch : le GP Explorer sera de retour le 9 septembre 2023 pour une deuxième édition, toujours au sein du légendaire circuit Bugatti du Mans.

Il est même allé plus loin, on a désormais la liste des 22 participants (répartis en 11 binômes) qui prendront part à la course de l'année :

Squeezie / Gotaga

Kaatsup / Le Bouseuh

Djilsi / Theodort

Billy / Invité mystère 👀

Sylvain / Pierre

Amixem / Etienne Moustache

Theo Juice / Mister V

Manon Lanza / Depielo

Seb / Maghla

Maxime Biaggi / Anaonair

Baghera / Horty

Pas besoin de rappeler l'engouement qu'avait créé la première édition du GP, mais on va le faire quand même. C'était la première fois que des créateurs de contenus s'affrontaient dans une course automobile, et plus de 2,8M de viewers s'étaient branchés sur Twitch pour suivre cette course de zinzin, dont un peak à un million qui marquait un record pour l'époque.

Une édition qui avait été remportée par Sylvain, de la chaîne Vilebrequin au terme d'une course qui avait réuni plus de 40,000 spectateurs sur place.