Squeezie, Gotaga et Brawks officialisent le lancement de leur équipe e-sport

Ce mercredi soir, un gros teasing a été fait par Squeezie, Brawks et Gotaga, pour préparer l'annonce d'une nouvelle équipe de e-sport : les Gentle Mates.

La vidéo de teasing qu'ils ont publié est digne des décors de Game Of Thrones ou de God Of War, et riche en effets spéciaux. Une voix-off raconte le parcours de ces trois mecs "partis de pas grand chose".

La nouvelle a fait le tour des réseaux mais l'engouement n'a pas été aussi fort que pour Kameto et le lancement de la Karmine Corp…

Il faut suivre cette affaire avec le live Twitch à 20h ce soir de Squeezie et les autres.

Ngiraan en a parlé dans l'émission Rezo de ce vendredi, et la séquence et à retrouver ci-dessus. Et bien sûr, l'émission est à retrouver du lundi au vendredi, à partir de 9h.