Squidji fait son retour avec un nouvel EP rempli d'amour

L'amour est au rendez-vous. Avec son nouveau projet Recommence, Squidji ramène le love au centre de sa musique. La réussite de son album Ocytocine l'ayant placé parmi les artistes RnB français à suivre de près, la suite de son actualité musicale était logiquement attendu. Après un an d'absence quasi-totale - seule une apparition en featuring avec MadeInParis est à noter, Squidji prouve qu'il n'a rien perdu de son talent. Il a également dévoilé un beau clip, du morceau éponyme Recommence

Un début de carrière maîtrisé

Squidji avait commencé à se faire un nom en 2018 avec la sortie de son premier hit Doudou . Deux projets liés ont suivi, Brahma et Saraswati (issus de la mythologie hindoue). Après un enchaînement d'EP, le chanteur à la voix mielleuse sort Ocytocine : son premier album studio. Cet album abouti, réfléchi en fonction d'un storytelling discret mais audacieux a su conquérir un public en quête d'artistes dans cette vibe. Les featurings, intelligemment choisis, ont aussi aidé à la popularité d'Ocytocine (Disiz, Josman, Lala&ce, Lous and The Yakuza...) Logiquement, la sortie de son prochain projet était scrutée par son public.

Le meilleur reste à venir

Bien qu'il soit très court (seulement trois titres), Recommence a le mérite de relancer l'attente pour son prochain projet, qui devrait être son deuxième album. Les bases sont fixées, Squidji a trouvé son style et son identité. Lui, son truc c'est l'amour et tout ce qui gravite autour. Mais attention à ne pas le catégoriser trop vite. Même si sa voix douce saura rapidement vous entraîner dans des balades imaginaires, il faut aussi préciser qu'il sait rapper. Et même plutôt bien.

En attendant, il a récemment teasé une collaboration avec Slimka. Affaire à suivre...