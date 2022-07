Stavo débarque sur les réseaux pour notre plus grand plaisir

Stavo a débarqué hier à 16h sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui a vite fait trembler la toile. Membre du groupe 13 Block , le rappeur s’est montré pendant longtemps très discret en dehors de ses couplets qui tabassent. Arrivé sur Twitter d’un simple "Ça dit quoi Twitter ?", le rappeur s’est très vite fait rattraper par ce qui fait la beauté du réseau, c’est-à-dire une pluie de "feur" et "ratio". Stavo découvre par la force des choses les spécificités de chaque réseau social et n’a d’ailleurs pas hésité à demander à sa récente communauté la définition de ces ratios incessants :

Le rappeur, très vif, s'est vite pris au jeu au point d'utiliser cette arme redoutable (non) contre le média Raplume...

Une arrivée sur les réseaux synonyme de premier album ?

Nous sommes bien évidemment ravis de la présence du rappeur sur les réseaux qui va pouvoir se montrer un peu plus que ce qu’on pouvait voir de lui jusqu’à présent. Mais que se cache-t-il derrière cette stratégie de communication ? Dès son arrivée, le rappeur a répondu à un abonné dévoilant qu’un feat avec Alpha Wann existait bien. On se demande donc si tout ça n’est pas une stratégie pour se mettre en avant et faire parler de lui avant la sortie d’un éventuel premier album en solo, lui qui a déjà sorti deux morceaux ces deux derniers mois : Haut Risque et dernièrement 3 Quarts.

Espérons que notre théorie soit vraie pour que nous ayons enfin ce premier album tant attendu. Dans tous les cas, merci milles fois Stavo pour ce divertissement et les travaux.