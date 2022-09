"Still D.R.E." : l'histoire d'un des plus gros classiques du rap

Après Gangsta's Paradise de Coolio, c'est au tour de Still D.R.E, de Dr. Dre et Snoop Dogg de franchir le cap du milliard de streams. Une performance remarquable quand on sait que le morceau est sorti il y a 23 ans, en 1999. Des studios Recordman de Los Angeles au Half-Time Show du Super Bowl 2022, voici l'histoire d'un titre devenu mythique.

La création du morceau

Pour se remettre dans le contexte, il faut savoir qu'à ce moment, Dr. Dre était quelque peu contesté dans le monde du rap. Son premier album, The Chronic (1992) a été un succès. Mais en sept ans (jusqu'en 1999), il n'avait sorti qu'une seule compilation, Dr. Dre Presents : The Aftermath. Un projet bien accueilli par ses fans, certes, mais moins bien par le grand public. Alors avec des années d'absence et un seul projet, certains commencent à remettre en cause, toutes proportions gardées, sa place dans le top des rappeurs de l'époque. C'était sans compter la sortie de son deuxième album, 2001.

Le piano, c'est la partie la plus reconnaissable de Still D.R.E. Que vous ayez 15 ou 55 ans, c'est très peu probable que les notes ne vous disent rien. Et comme pour beaucoup de méga hits, la ligne est un peu née au hasard. Juste après avoir produit Just the two of us d'Eminem, Scott Torch, ancien claviériste du groupe The Roots traîne avec Dr. Dre à Los Angeles. Un jour en studio, il se met à pianoter quelques notes, sans aucun objectif clair sur le moment. Au bout de quelques secondes à peine, le Doc' le stoppe net, sûr et certain d'entendre la ligne d'un morceau qui deviendra légendaire.

Une fois la production faite, il reste les lyrics à écrire. Et ce n'est autre que Shawn Corey Carter aKa Jay Z, qui est chargé de ghostwriter les paroles. Le son marque également les retrouvailles entre Dr. Dre et Snoop Dogg, jusqu'alors un peu en froid. Jay Z relèvera le challenge haut la main. Il confiera plus tard avoir imaginé les répliques entre les deux rappeurs afin de s'inspirer pour écrire les paroles de ce son aux airs de come-back.

Écrire l'histoire

C'est dans un timing où son rap était quelque peu remis en cause que la légende du hip-hop décide de dévoiler le single de son prochain album studio : Still D.R.E. Un retour au Gangsta Rap pur et dur, allant des paroles qu'on lui connaît bien au clip très cliché entre mini-shorts et lowriders (dans lequel apparait d'ailleurs Eminem, alors petit protégé de Dre)

Les premières notes de piano débutent. "Still Snoop Dogg and D.R.E. '99, nigga, guess who's back". Comment signer un meilleur retour qu'avec un single pareil ? Car l'équation est parfaite. D'un côté, le rappeur West Coast et son poulain Snoop se "réconcilient" pour former l'un des morceaux de rap les plus mythique de l'histoire de ce genre. D'un autre côté, les paroles de Jay Z sont parfaites, totalement imprégnées de l'osmose entre les deux MC's. Et enfin, la production, entêtante, fruit de la collaboration entre Dr. Dre, Storch et Mel-Man, restera dans les esprits pour des générations. Ce tube ouvrira d'ailleurs les portes du monde de la musique à Scott Torch, qui travaillera ensuite avec 50 Cent ou Justin Timberlake, entre autres.

Un hit devenu mythique

23 ans après sa sortie, le morceau est devenu légendaire. Il s'inscrit dans la short-list des titres rap devenus mythiques, aux côtés des In da Club, Lose Yourself ou The Message. Il aura fallu attendre douze ans après sa sortie et 2011 pour que Still D.R.E soit posté sur Youtube. Et en dix ans à peine, il a dépassé le milliard de vues. Cette semaine, il a également dépassé le seuil du milliard de streams sur Spotify. C'est le deuxième son rap des années 90' à atteindre ce palier, quelques mois après Gangsta's Paradise, de Coolio. Belle perf' ! Le hit est tellement légendaire, que tout le monde le reconnait. Même des lycéens qui n'étaient pas nés au moment de sa sortie...

Preuve de la dénomination "classique" de ce tube, Still D.R.E a été joué en live lors du show de mi-temps du Super Bowl 2022, qui réunissait 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre et Mary J. Blige, pour le plus grand bonheur des fans de rap. La vidéo de ce Half-Time Show cumule déjà, à elle-seule, plus de 130 millions de vues.

La carrière musicale de l'ancien membre de N.W.A, aura aussi amené à écrire la légende de ce qui est aujourd'hui son plus grand morceau. À son âge, le génie de Compton est celui qui a le plus œuvré pour faire du rap ce qu'il est devenu. Fier de ce qu'il a accompli, il n'a d'ailleurs pas accepté les demandes de la NFL lors du Super Bowl, qui souhaitait censurer des paroles jugées problématiques. Car Still D.R.E c'est ça : "Still fuck with the beats, still not loving police".

Still a classic.