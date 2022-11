StockX au pied du mur

En effet, StockX, leader mondial de la revente de baskets, s’est fait remarquer ces derniers temps pour une sombre affaire de faux. La charte du site aurait changé, le site américain "ne garantit plus de vendre des articles 100% authentiques". Dans l’émission Rezo, Ngiraan et Laurence nous ont raconté cette sombre histoire d’arnaque.

Tout a commencé en Février 2016, quand démarre le site StockX

Un objectif simple et prometteur, collecter dans de grandes marques, des paires et objets en vogue et les revendre sur internet en garantissant à l’acheteur un produit authentique. Très vite, tous les sneakers addict deviennent inconditionnels du site, tout roule pour l’enseigne. Mais un jour, Nike, ayant des doutes, achète régulièrement des paires et réalise que ce sont des contrefaçons. La marque à la virgule porte plainte contre StockX. La marque change alors sa charte et y inscrit une close les dispensant de vérifier l’authenticité des produits. En gros, ils s’autorisent à vendre des contrefaçons.

L’histoire nous montrera si Nike remporte le procès, en tout cas une chose est sure, StockX est dans la sauce. Vont-ils réussir à redresser le tir en s’engageant à garantir une authenticité ou est-ce la fin du site ?

