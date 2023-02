Stony Stone, le talent brut qui réconcilie 2-Step et rap français

Avec ses refrains envolés, ses rimes touchantes et ses références pointues, Stony Stone s’est hissé, au fil de ces derniers mois, comme l’un des talents les plus prometteurs de la scène francophone. Et ça, c’est non seulement grâce à son rythme de sorties effrénées qui lui assure une agréable présence sur les plateformes et réseaux sociaux, mais aussi grâce à une botte secrète : la 2-step. En ayant fait du genre aux percussions cadencées le fer de lance de sa proposition musicale, le marseillais explore de nouvelles sonorités autant qu’il rafraîchit celles du rap français. Focus sur celui qui a su faire de la 2-step une alliée de choix.

Il y a à peine plus d’un an, en février 2022, nous vous avions déroulé au fil d’un conséquent dossier les liens tumultueux entre le rap français et la 2-step, ce genre de musique électronique anglaise aux percussions flirtant avec les contre-temps. Tumultueux, parce que depuis l’arrivée du genre sur le paysage francophone, notamment porté par Kekra et son hit 9 Milli, la rencontre du rap et de la 2-Step a donné naissance à de superbes morceaux signés Damso, Orelsan et Bu$hi, mais n’a jamais réussi à s’installer comme un sous-genre à part entière en France. Avec Stony Stone, c’est désormais chose faite.

Mélodies, Mystère & Suspense

Retour en 2020. L’histoire prend place au coeur des rues de la cité phocéenne, une ville bercée par le bruit des flots, les éclats de voix des commerçants du panier, les mélodies des scooters et les réconfortants rayons du soleil. Mais au détour des ruelles, des places et des spots sur la corniche, une musique s’invite dans le quotidien des marseillais : le rap, celui d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Au beau milieu de ce décor en effervescence, un artiste enchaîne les disciplines : du graffiti au design, c’est finalement sur la musique qui a bercé sa ville et son adolescence que le rappeur va se fixer. De là, il explore l’écriture et l’exercice des placements, mais c’est dans la mélodie qu’il va trouver sa force : dans son premier projet officiel, 5H02, dévoilé en juin 2020, le rappeur dévoile une palette de refrains autotunés aux structures et mélodies envoûtantes, et son talent apparaît déjà comme flagrant. Fort d’un entourage solide et galvanisant composé entre autres de Zamdane et son manager NewPirelli, Stony a l’appui nécessaire pour aller décrocher ses plus folles ambitions : la machine Stone est lancée.

De là, il enchaînera les singles et morceaux tout au long de l’année 2021, et ce, jusqu’à trouver un filon, un très bon filon. Sur son track Virgil Alboh qu’il dévoile plus d’un an après 5H02, en juillet 2021, le rappeur s’écarte des productions trap, cloud et drill qu’il avait pu explorer jusqu’alors pour poser sa voix sur des percussions aussi dansantes qu’hypnotisantes. Ces rythmiques, ce sont celles de la 2-Step, un genre né des expérimentations des Dj de la scène du Royaume-uni autant influencés par le R’n’B que la Drum’n’Bass, et il se caractérise surtout par ses percussions : si les caisses claires sonnent à chaque temps comme dans les productions house, le kick en revanche joue dans les contre-temps, et c’est justement ça qui va donner à la 2-Step sa saveur si dansante et entraînante.

Le résultat est sans appel : la voix envolée de Stony Stone et la rencontre de ces percussions donne naissance à un son hybride de haut vol. Le rappeur a trouvé sa marque de fabrique, et c’est elle qui va le porter loin.

C’est lui la 2-Step

Alors presque logiquement, Stony Stone entame fin 2021 sa série de freestyles sobrement intitulée #STEP, et dès le premier opus, le public confirme : Stony est sur la bonne voie. Avec aujourd’hui quasiment 20 000 vues au compteur, le morceau condense des rimes touchantes et des mélodies prenantes et ne fait qu’annoncer du bon pour la suite. Fort de ce premier lancement réussi, Stony enchaîne les Steps et ce jusqu’au numéro 5, #Cristalline. Avec plus de 500 000 streams spotify au compteur, le morceau fait l’effet d’une petite bombe et fait office de présentation entre Stony Stone et le public du rap français, de plus en plus intrigué par les propositions de cet artiste, et ce, jusqu’à le faire basculer dans la catégorie des rappeurs à suivre de près, de très près.

A fur et à mesure que les freestyles s’enchaînent, Stony Stone ne fait qu’augmenter le niveau de ses propositions : son écriture s’avère de plus en plus aiguisée et touchante, ses mélodies plus prenantes, et sa maîtrise des contre-temps, impressionnante. A tel point que dans les rues de Marseille, de la capitale et de bien d’autres villes francophones, le nom de Stony Stone se répand comme une trainée de poudre : on le voit par exemple comme ambassadeur de la Asics GelQuantum 360 VII dans une pub signée Foot Locker aussi bien diffusée sur les réseaux sociaux que placardée en 4 par 3 dans les rues, et plus récemment, il a rejoint la prestigieuse écurie des onze : cette sélection faite par la rédaction de Booska-p qui met la lumière sur 11 artistes à suivre pour l’année à venir. Alors comme pour assoir un peu plus sa notoriété et prouver qu’il maîtrise son art à la perfection, Stony terminait son passage par ces quelques mots : « c’est moi la 2- Step ».

Et qui pourrait bien le contredire ? Si les propositions alliant rap français et 2-Step ont été très rares depuis son importation à la moitié des années 2010, il aura fallu attendre plus de 5 ans pour qu’un audacieux s’empare du genre, le maîtrise du début à la fin et en fasse sa marque de fabrique. Désormais, la 2-Step a trouvé son plus grand ambassadeur dans la scène francophone, et il est bien décidé à la porter le plus loin possible. En témoigne encore une fois son morceau Sentimental dévoilé sur le très attendu projet du producteur Kosei « Spooky Season 2 », qui mêle avec brio synthétiseurs grésillants, percussions cadencées et refrains aux mélodies touchantes.

Alors Stony emboîte le pas : il enchaîne les sorties, et ce, jusqu’au dernier morceau de sa série Step « Mystère et Suspense ». Distillé au travers de subtiles références, le track est d’abord une déclaration d’amour aux groupe de rap marseillais Fonky Family, certes, mais il se place aussi comme la dernière pierre d’un empire que Stony Stone vient de bâtir. En ayant proposé une série de morceaux aussi variés que complémentaires, le rappeur a dévoilé aux auditeurs et auditrices de rap français une impressionnante palette de mélodies et d’émotions qu’il sait explorer à la perfection, le tout en ayant su s’emparer d’un genre encore trop délaissé. L’artiste a finalement trouvé sa voix.

De la trap cloud à l’innovation de la 2-Step il n’y a qu’un pas, et en à peine plus d’un an, Stony Stone l’a prouvé avec une force de frappe impressionnante. Désormais complètement installé comme l’un des rookies les plus prometteurs de 2023, Stony Stone s’est hissé en une poignée de morceaux comme le porte-étendard d’un nouveau mariage musical, celui qui a su révéler son talent, et celui qui a su faire de ses morceaux des propositions qui élargissent, encore et toujours, les frontières du rap français. Une chose est sûre : il est désormais temps de le raquer le stone, et pour ça on ne se fait pas trop de soucis, 2023 s’en chargera à coup sûr.